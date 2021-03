Los Goya de la pandemia

MÚSICA

“Desde que lo descubrí hace 10 años, me acompaña siempre Nacho Vegas, su poesía es inagotable. Me quedo con un concierto en 2012 de Diego El Cigala en el Palau de la Música. El próximo al que voy a ir es al de Decarneyhueso, que cada vez que tocan se monta una fiesta”.

CINE

“Recuerdo cuando en el colegio nos llevaron al cine a ver Ciudad de Dios en versión original y me quedé impactado. Creo que allí se despertó mi verdadero amor por el cine. Disfruto con todas las historias si están bien contadas, pero me vuelven loco las que tienen elementos de noir y drama social desde un realismo muy crudo, sin artificios. Mi director favorito es Audiard y su película De latir, mi corazón se ha parado”.