¿Cómo es tu personaje en La boda de Rosa?

Es una mujer de 25 años, madre y con el sueño de su vida todavía por cumplir.

En La boda de Rosa, Candela Peña se casa consigo misma. ¿Cómo sería tu boda si te casases contigo?

Una fiesta muy grande en mitad del campo, rodeados de flores. Muchos amigos y amigas, un concierto de mi grupo favorito y mucho baile.

La boda de Rosa es una comedia. ¿Cuál es tu favorita de la historia del cine?

Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar.

La boda de Rosatiene lugar en la costa valenciana, tu tierra. Recomiéndanos tu rincón favorito.

L’ Albufera es un lugar de ensueño.

La boda de Rosahabla de lo importante que es quererse a uno mismo. ¿Del 0 al 10, cómo andas de amor propio?

6. Creo.

De niña fuiste imagen de Muñecas de Famosa. ¿Cómo recuerdas la experiencia?

La verdad es que no recuerdo cuál fue la primera, pero sí recuerdo que pasaba muchas horas en el estudio, y muchos días no iba a clase, y eso me gustaba mucho.

Paula Usero Jacobo Medrano

Y también de Arroces La Fallera. ¿Cuál es el secreto de un buen arroz?

Que sea bomba. Fuego muy alto los primeros 12 minutos y luego, despacito.

Empezaste a estudiar Ciencias Políticas. ¿Qué opinión te merecen los políticos que tenemos ahora?

Creo que no transmiten en absoluto la imagen de equipo y nos educan en la competición.

Si fueses política, ¿qué es lo primero que harías?

Erradicar la corrupción. Quitar medallas a quienes no se lo merezcan.

Después de El olivo te hemos visto en Velvet Colección. ¿Eres de ir a la moda o de ir a tu aire con la ropa?

Voy bastante a mi aire, aunque me encanta ver las tendencias y me gusta mucho actualizar mi ropa.

Has protagonizado el fenómeno #Luimelia. ¿A qué crees que se debe el éxito que ha tenido?

Se necesitan referentes de parejas homosexuales en la ficción. No necesitamos subrayar, ni hacer mención especial a las parejas del colectivo como una de las tramas imposibles de vivir en una serie o película. Necesitamos normalización e inclusión, y #Luimelia es justo esto, una historia de dos mujeres que pueden vivir libremente su amor.

Entre el teatro, el cine y la televisión, ¿con qué te quedas?

Me quedo con todo.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?

Lo mejor, disfrutar y ser feliz haciendo lo que te gusta, y poder ir renovando, y dar vida a otras personas en ti misma, y lo peor, sin duda, madrugar.

¿Qué harías si no fueses actriz?

Tendría un gran agroturismo cerca del mar, donde todo fuera ecológico y donde se sirvieran los mejores desayunos del mundo.

Si fueses actriz porno, ¿qué nombre te pondrías?

Socorro, qué susto.

¿Tienes algún sueño que te gustaría cumplir?

Me gustaría mucho vivir fuera del país por un trabajo.

¿Con quién te confunden por la calle?

Con Luisita.

¿Cuál es la mejor serie de TV?

Gossip Girl. Siempre.

¿Cuál es la película que más veces has visto?

Una pandilla de pillos. De pequeña era mi favorita junto a Matilda.

El mejor regalo que te han hecho.

Tener un hermano.

Una fobia.

Tripofobia. Horror, no quiero ni pensarlo.

Una adicción.

El vino.

Un defecto.

La inseguridad.

Una virtud.

La firmeza y la fuerza.

Una afición.

Me flipa viajar y bucear.

Las palabras que más dices.

Creo, lo más, divino, esto está riquísimo.