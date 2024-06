Helmut Marko carga contra Lance Stroll: "Me pregunto si realmente quiere ser piloto y si trabaja duro"

Lance Stroll logró en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 un séptimo puesto que supone su segundo mejor resultado de la temporada, solo por detrás de una sexta plaza en Australia que heredó tras la polémica penalización a Fernando Alonso por "conducción temeraria".

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, atendió a la prensa tras la prueba en Montreal, y respondió a la pregunta de un medio local sobre el piloto canadiense después de ignorar la guerra de declaraciones entre Jacques Villeneuve y Daniel Ricciardo.

Sobre Stroll, Marko dudó sobre su compromiso con el deporte: "Me pregunto si Lance Stroll realmente quiere ser piloto y si trabaja muy duro para lograr buenos resultados". Además, el dirigente del equipo de la bebida energética centró sus dudas en las actuaciones irregulares del segundo piloto de Aston Martin: "Ha tenido algunas carreras muy buenas y otras muy normales".

A pesar de cerrar sus declaraciones especificando que no conoce lo suficiente al piloto como para juzgar sus esfuerzos, estas declaraciones caen sobre un deportista del que aún no se sabe su futuro, pues su continuidad en Aston Martin, un equipo bajo el mando de su padre, Lawrence Stroll, no ha sido confirmada.

El canadiense ha logrado menos de la mitad de los puntos en la escudería verde durante esta temporada, y no ha vencido a un compañero de equipo a tiempo completo desde que su progenitor se hizo con la decadente Force India en 2018. En 2019 y 2020, Checo Pérez fue superior; en 2021 y 2022, Sebastian Vettel, a pesar de no estar en su mejor momento, logró más puntos; y en 2023 y 2024, Fernando Alonso es el claro líder del combinado de Silverstone. El único compañero de equipo al que Lance Stroll ha vencido en Fórmula 1 fue a Sergey Sirotkin en 2018, aún con Williams.