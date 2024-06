Daniel Ricciardo se enzarza con un campeón del mundo de F1: "Creo que se ha golpeado en la cabeza demasiadas veces"

En el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Daniel Ricciardo completó su mejor carrera de la temporada, finalizando en la octava posición, una plaza que heredó tras el trompo de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, recientemente renovado con la escudería RB Visa Cash App, y una penalización de cinco segundos por haber realizado una "salida en falso".

LA QUE SE HA PODIDO LIAR AQUÍ CON TSUNODA ES BRUTAL 😱😱😱#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/f2nIF4G9xx — DAZN España (@DAZN_ES) June 9, 2024

Durante el fin de semana, y a pesar de los buenos resultados del australiano en clasificación y carrera, Jacques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997, criticó duramente al 'Tejón de la Miel' por sus recientes actuaciones en la retransmisión de 'Sky Sports': “¿Por qué sigue en la F1?, ¿por qué? Escuchamos lo mismo desde hace cuatro o cinco años. Tenemos que hacer un coche mejor para él. Lo siento, son cinco años de eso. No, esto es la F1. Se puede hacer ese esfuerzo por Lewis Hamilton, que ha ganado muchos campeonatos, pero no lo puedes hacer por un piloto que no puede avanzar. Si no puedes, vete a casa. Hay otro que puede ocupar tu sitio. Las carreras siempre han sido así, esto es la élite del automovilismo”.

El campeón canadiense, hijo del también piloto Gilles Villeneuve, en cuyo honor tiene su nombre el circuito de Montreal, repasó la carrera de un Ricciardo que apenas ha logrado la mitad de puntos que su compañero de equipo en lo que va de temporada: “No hay razón para seguir buscando excusas. Todos dicen que en su primera temporada superó a Vettel, pero Vettel estaba quemado, haciendo peores fines de semana. Luego superó durante media temporada a Verstappen, pero Verstappen tenía 18 años y acababa de empezar. A partir de ahí, no ganó a nadie más”.

El australiano, del que Villeneuve añadió que “su imagen le ha mantenido en la F1 más que sus resultados actuales”, respondió a las palabras del también ganador de las 500 Millas de Indianápolis: "He oído que ha dicho muchas tonterías. Es algo que siempre hace. Me da que se ha golpeado en la cabeza demasiadas veces. No sé si es que juega al hockey sobre hielo, pero vamos, no le voy a dedicar mi tiempo", afirmó Ricciardo, que no dejó pasar la oportunidad de invitar al canadiense a "comer mierda".