Toni Kroos, tras su despedida del Santiago Bernabéu: "He estado bastante fuerte hasta que he visto a mis niños y me ha matado"

Para la tristeza de muchos, Toni Kroos ya ha disputado su último partido en el Santiago Bernabéu como futbolista profesional. El jugador del Real Madrid saltó al feudo blanco este sábado tras anunciar su retirada a final de temporada. Ahora tan solo le queda como madridista la finalísima de Wembley. Y el estadio y el club le brindaron una despedida única.

"No es fácil hablar, pero sólo puedo decir gracias. A todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio, siempre me he sentido como en casa. No podría pedir más. Han sido 10 años inolvidables", afirmó después en declaraciones a Real Madrid TV.

El alemán fue sustituido en el minuto 87 y el Bernabéu le dedicó la mejor de las ovaciones. Antes del partido, Kroos recibió ya un primer homenaje, igual que al terminar, aunque el momento más emocionante fue el abrazo con sus hijos en la sustitución.

"Vienes con una sensación diferente cuando sabes que es el último partido. Pero yo me he dicho que quería disfrutar y lo he hecho en estos 85 minutos, como siempre que he jugado aquí. Es tan especial. En los próximos años, cuando no lo tenga, lo voy a notar. He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños y me ha matado", dijo.

"Es un equipo especial, siempre he dicho que es un buen grupo. Cada uno me ha dado el respeto que merecía. No sólo es un grupo de buenos jugadores, son muy buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en este equipo", añadió.

Además, Kroos expresó su último deseo con la camiseta del Real Madrid. "Quería hacerlo oficial antes de este partido para que, a partir de mañana, lo podamos olvidar. La mejor manera de irme sería ganando un título", terminó, pensando ya en la final de 'Champions' contra el Borussia Dortmund en siete días.