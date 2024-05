Aleix Espargaró dirá adiós de manera definitiva a MotoGP al terminar la temporada: así lo ha anunciado el piloto español este mismo jueves. A lo largo de su carrera ha disputado más de 300 carreras, 12 podios, 5 poles y 3 victorias. No obstante, Espargaró además de su gran trayectoria como piloto, será recordado por sus numerosas polémicas.

El catalán siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. El piloto ha dicho lo que piensa en todo momento y esto no iba a cambiar a la hora de opinar sobre la independencia de Cataluña. Dar su opinión al respecto le ha llevado a numerosos problemas e incluso se le ha comparado con la figura de Gerard Piqué.

Con motivo de las críticas recibidas, Espargaró ha tenido que aclarar que no es independentista: "No lo soy. Soy muy catalán. Me encanta Cataluña, pero soy cero independentista y, en cambio, a mí se me han dado palos por independentista catalán, pero que va. Ni mucho menos".

"Yo defendía la libertad de expresión y que no se pegara a la gente. Yo lo viví, porque estaba en Cataluña. Intentamos votar, vino la Guardia Civil y fue increíble. Yo lo viví desde dentro y dije que eso era una barbaridad, pero otra cosa es que yo sea independentista o no, y no lo soy", puntualizó en una rueda de prensa tras una carrera.

Asimismo, hace tan solo unos meses, el piloto tuvo que pedir disculpas a Aprilia por los gritos que profirió al equipo tras un error de cálculo en una carrera en la que el español acabó en el suelo mientras trataba de recuperar posiciones. "Me cago en mi p**** madre", empezó a gritar el piloto, además de a pegar golpes.

Máxima tensión entre Aleix Espargaró y Franco Morbidelli 😯



Hubo más que palabras tras el encontronazo en el FP2#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PAWqgqAoPP — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2023

En noviembre de 2023, el piloto perdió los papeles en unos entrenamientos libres en el GP de Qatar y dio una colleja a Franco Morbidelli porque este a un ritmo anormalmente lento. "Me he cabreado mucho, porque no te puedes caer en la vuelta 2. Me he enfadado conmigo mismo. Me he ido recto y aparte he roto la cámara en el mono que llevo este fin de semana, un desastre", confesó el piloto tras el tenso encontronazo con Morbidelli.

Que prepotencia .... @Orbea tomar notay dejar de ensuciar la marca por favor. pic.twitter.com/eH8dq8qoO7 — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) January 31, 2021

También se hizo viral un vídeo suyo dirigido a un amigo, en presencia del exciclista Purito González, que decía: "Escucha una cosa. Estamos haciendo cálculos. No entiendo cómo puede ser que ganemos tanta pasta trabajando menos días de los que tú tienes de vacaciones". Al final, la marca de bicicletas de la que ambos eran embajadores, la guipuzcoana Orbea, tuvo que pedir disculpas por ello.