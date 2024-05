Whittaker avisa a Chimaev antes de su pelea en Arabia Saudí: "Más le vale tener cuidado con su ritmo"

El 22 de junio, en Arabia Saudí, podremos ver una de las peleas de MMA más interesantes que nos puede ofrecer UFC a día de hoy. Será la que enfrente a Robert Whittaker, ex campeón de la división y actualmente situado en el número tres del ranking del peso medio, con Khamzat Chimaev, la gran estrella mediática chechena, que busca su lugar en la élite deportiva.

Hay dos incógnitas en esta pelea. La primera es si el australiano podrá contener la lucha de Chimaev y la segunda es si este último podrá aguantar cinco asaltos. En este sentido, Robert Whittaker ha querido señalar que está preparado para el grappling del checheno y que, si este falla en el cardio, la pelea no durará mucho. "Estoy listo para los intercambios de lucha libre, estoy listo para la lucha. Es una pelea a cinco asaltos, así que más le vale tener cuidado con su ritmo. De lo contrario, la pelea acabará pronto", han sido las palabras del ex campeón.

Por otro lado, Whittaker también ha querido manifestarse acerca del tamaño y peso de Chimaev, algo que ha sido polémico en el pasado. Hay que recordar que el checheno empezó a competir en el peso wélter (77 kilos) a pesar de medir casi un metro noventa. "Lo he visto en persona, es más alto que yo. Siempre he pensado que es un peso mediano que lucha por llegar al peso welter, no al revés", ha señalado Whittaker.

UFC Arabia Saudí será el escenario de otras peleas de altísimo nivel, como la que enfrente a Sergei Pavlovich con Aleksander Volkov en el peso pesado de UFC. Pavlovich viene de perder con Aspinall, pero sabemos que es un auténtico monstruo y Volkov, por su parte, viene de someter a Tuivasa. Quien gane se acercará a luchar por el cinturón de la división.