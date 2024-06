Eslovenia en la Eurocopa 2024 | Calendario de partidos, estadísticas, resultados y convocados de la selección eslovena

Eslovenia llega a la Eurocopa de Alemania de este verano con una gran apuesta y con alguna sorpresa para afrontar la competición. Al frente de la selección estará el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, que suma 64 internacionalidades. Los de Matjaž Kek se enfrentan al Grupo C en el que Inglaterra parte como favorito y que completa Dinamarca y Serbia.

Lo mejor y lo peor de la selección eslovena

El punto fuerte de la selección se encuentra en la delantera, liderada por Benjamin Sesko. El delantero del RB Leipzig, de tan solo 20 años, ha brillado esta temporada en su debut en la Bundesliga. De hecho, ha cerrado la misma con 18 goles anotados. Asimismo, Eslovenia cuenta con la fiabilidad de Oblak en la portería.

Jan Oblak, la gran estrella de Eslovenia

El guardameta del Atlético de Madrid y capitán de la selección está considerado como uno de los mejores porteros del mundo. Aunque esta temporada no ha brillado como acostumbra, sin duda, es una de las piezas claves de Eslovenia. Oblak siempre aparece en los momentos más complicados. Además, en una competición en la que se puede llegar a penaltis con relativa facilidad, será muy necesario.

La selección eslovena y su palmarés

La selección de fútbol de Eslovenia, aunque no cuenta con un palmarés extenso en comparación con otros equipos europeos, ha tenido algunas participaciones notables en competiciones internacionales. Su logro más destacado es la clasificación para la Eurocopa 2000, que fue su debut en un torneo continental, y posteriormente para la Eurocopa 2020. Además, Eslovenia participó en el Mundial de 2002 y 2010. En la fase de grupos de la Eurocopa 2000, lograron empatar con Yugoslavia y Noruega, pero no avanzaron a la siguiente ronda. En la Copa del Mundo de 2010 consiguieron una victoria contra Argelia y un empate contra Estados Unidos, aunque no lograron avanzar a las fases eliminatorias. Estos hitos reflejan el crecimiento y desarrollo del fútbol esloveno a nivel internacional

El equipo de Eslovenia convocado para la Eurocopa

Así ha sido la fase de clasificación para la Eurocopa

Eslovenia tuvo una destacada fase de clasificación para la Eurocopa 2024, asegurando su lugar en el torneo al finalizar en la segunda posición del Grupo H con 22 puntos en 10 partidos. El equipo esloveno logró 7 victorias, 1 empates y solo 2 derrotas. Entre sus resultados más significativos se encuentra el empate 1-1 contra Dinamarca, donde Erik Janza anotó un gol clave para su equipo.

Bajo la dirección de Matjaž Kek, Eslovenia mostró un equilibrio entre defensa y ataque, anotando un total de 20 goles y concediendo 9. Jugadores clave como Benjamin Šeško y Andraž Šporar fueron fundamentales en el ataque, mientras que Jan Oblak brindó seguridad en la portería. En partidos cruciales, como la victoria 1-0 contra Irlanda del Norte, Adam Gnezda Čerin fue decisivo, anotando el gol que aseguró tres puntos importantes para su equipo.