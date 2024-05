España en la Eurocopa 2024 | Calendario de partidos, estadísticas, resultados y convocados de la selección española

España quiere iniciar en Alemania una nueva era dorada, en la misma competición que hace 16 años vio nacer la leyenda de la Roja tras proclamarse campeona de Europa por segunda vez en su historia. Desde 2012, la selección española no se ha colgado la medalla de oro en una Eurocopa y su mejor resultado han sido las semifinales de la pasada edición.

Lo mejor y lo peor de la selección española

La Roja llega a Der Öschberghof, su campamento base en la Eurocopa 2024, como vigente campeona de la Liga de Naciones gracias a un equipo basado en su característico estilo, capaz de someter a rivales desde la posesión y la magia de la creación en el centro del campo, y repleto de jóvenes talentos con ganas de devolver a España a lo más alto. Por contra, el combinado español suele sufrir de cara a portería, pecando de falta de efectividad en los momentos clave.

Rodri, la gran estrella de España

Rodrigo Hernández es el gran capitán de esta selección. El centrocampista del Manchester City fue clave en su equipo el curso pasado, cuando el conjunto inglés ganó Champions, Premier, FA Cup, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Pero eso no es todo, Rodri marcó el gol que hizo campeones de Europa a los citizens y fue elegido mejor jugador de la final. Un premio que también recibió en la final del Mundial de Clubes. Además, el ‘16’ fue elegido mejor jugador de la Nations League que España logró tras tumbar a Italia y Croacia. Su temporadón le valió la nominación al Balón de Oro, en el que terminó en quinto lugar, y al The Best, en el que fue elegido sexto mejor jugador.

La selección española y su palmarés

La selección española puede presumir de tener tres Eurocopas, un Mundial y una Nations League en su brillante palmarés. Tuvieron que pasar más de 40 años para que la Roja volviese a celebrar un título: después de conseguir la primera Eurocopa de su historia en el Santiago Bernabéu en 1964, no fue hasta 2008 cuando España volvió a alcanzar la gloria europea. Un éxito que reeditaría en 2012, dos años después de proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia y coser una estrella a su camiseta.

Así ha sido la fase de clasificación para la Eurocopa

España tuvo una destacada fase de clasificación para la Eurocopa 2024, terminando en la primera posición del Grupo A con 21 puntos en 8 partidos. La selección española logró 7 victorias y solo 1 derrota, mostrando un rendimiento sólido y constante. Entre los partidos más destacados se encuentran la victoria por 3-1 contra Georgia y el triunfo por 3-1 frente a Chipre, donde Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Joselu marcaron los goles.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se caracterizó por su estilo de juego dominado por la posesión del balón y la creación de oportunidades ofensivas. España anotó un total de 19 goles y concedió solo 4, reflejando una defensa robusta y un ataque eficiente. Jugadores clave como Ferran Torres, Álvaro Morata y Rodri fueron fundamentales en el éxito del equipo, contribuyendo con goles y asistencias cruciales.

En términos de estadísticas, España mantuvo un promedio de posesión del balón superior al 60% en sus partidos, lo que subraya su buen gusto y su estilo por el toque y la circulación rápida del balón. Además, mostraron una disciplina táctica ejemplar, con pocas tarjetas amarillas y ningún jugador expulsado durante la fase de clasificación. Estos elementos, junto con la capacidad del equipo para manejar partidos importantes, posicionan a España como uno de los favoritos para la Eurocopa 2024..

Todos los partidos de España