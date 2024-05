Ilia Topuria lanza un reto a sus seguidores para que cambien de vida en 21 días: "El que fuma, no fumará. El que bebe, no beberá..."

Ilia Topuria lanzó este domingo un desafío a través de sus redes sociales, pero esta vez nada tiene que ver con uno de sus habituales retos a sus rivales en el octógono, sino a sus seguidores, a los que instó a cambiar por completo su vida con un breve mensaje en 'X' (antes Twitter).

"¿Quién quiere hacer un reto de 21 días conmigo para cambiar su físico y adquirir nuevos hábitos saludables?", escribió en apenas unas líneas que no tardaron en acumular miles de respuestas en minutos.

Eso sí, el luchador, enigmático por costumbre, se explayó algo más sobre la propuesta. "El reto no solo incluirá deporte, sino alimentación, lectura y muchas otras cosas más. Así que antes de poner. Yo, yo, yo, pensadlo muy bien. Si de verdad estáis ready", advirtió.

"El que fuma, no fumará. El que bebe, no beberá. El que sale, no saldrá. El que no entrena, entrenará. El que no lee, leerá. Os prometo que si me dedicáis esos 21 días os voy a presentar una versión de vosotros mismos que nunca os hubierais imaginado", añadió en mensajes sucesivos que acabó eliminando.

Ahora en su perfil solo se puede leer el enunciado original: "¿Quién quiere hacer un reto de 21 días conmigo para cambiar su físico y adquirir nuevos hábitos saludables?". Nadie conoce más detalles, todavía no se sabe cómo cumplir con el nuevo método de uno de los deportistas más disciplinados de la historia que no ha parado de acumular seguidores en los últimos años.

Quien quiere hacer un reto de 21 días conmigo para cambiar su físico y adquirir nuevos hábitos saludables!? — Ilia Topuria (@Topuriailia) May 19, 2024

En cualquier caso, parece que mucha gente podrá seguir sus indicaciones, pues tal y como añadió en uno de los mensajes eliminados, parece dispuesto a compartir sus conocimientos con todos. "Si veo que hay muchos que quieren un reto, me encargo de organizarlo. Compartiré con ustedes mi plan para los próximos 21 días, así como los desafíos diarios que enfrentaremos juntos", zanjó en su enigmático comunicado.