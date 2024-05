Joan Laporta abandona Montjuic indispuesto y no hablará con Xavi hasta el final de la liga

Joan Laporta y su directiva abandonaron rápidamente el estadio de Montjuic este domingo tras la historia del Barça ante el Rayo Vallecano (3-0) debido al malestar del presidente. Eso sí, ello no impidió que el directivo pudiera mantener algunas palabras con Xavi, con el que no se reunirá hasta la conclusión de la campaña de liga del próximo fin de semana.

Según el medio de actualidad culé Jijantes del periodista Gerard Romero, una indisposición precipitó la salida de Laporta del estadio provisional del equipo en un día en el que fue muy protagonista, casi más que unos jugadores cumplidores en su misión de certificar la segunda plaza.

"Xavi, sí. Laporta, no. Barça, sí. Laporta, no", se escuchó en la grada de animación durante el duelo. No puso cara de amigos el presidente al escucharlo. Tampoco le sentaron el todo bien a Xavi, que aclaró lo ocurrido en rueda de prensa.

"No me gustaron los pitos hacia la gente del club hoy", dijo el entrenador antes de comentar el estado de la situación. "No tengo noticias. La situación es la misma. Normalmente veo a Laporta después del partido. Si no es hoy, será mañana. Recibí sus felicitaciones el otro día", dijo al respecto de las últimas informaciones en las que se aseguraba que su futuro al frente del club dependería de una cumbre de alta prioridad.

Lo cierto es que, a pesar del malestar del presidente, sí tuvieron un intercambio de palabras, aunque no relativo a su futuro. Según varios medios presentes, Laporta le felicitó por conseguir la clasificación para la Supercopa de España y la cumbre será después del último partido ante el Sevilla.

Esa es toda la planificación culé hasta el momento, aunque los giros en la actualidad del club han sido una constante todo el curso, por lo que, quizás, puedan adelantarse acontecimientos esta semana.