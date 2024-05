Iván Alejo y Marc Bartra estallan por el posible penalti no pitado a favor del Betis: "Increíble. ¡Basketball!"

El encuentro entre la UD Las Palmas y el Real Betis disputado este jueves acabó con empate, pero pudo ser una victoria para el cuadro verdiblanco de no ser por una polémica decisión del colegiado Iglesias Villanueva que ha desatado la furia de futbolistas como Marc Bartra e Iván Alejo.

En el minuto 72, en una falta en la frontal a favor del Betis, Fekir golpeó y la pelota cambió de trayectoria a la altura de la barrera y Álvaro Valles, guardameta de Las Palmas, pudo detener el lanzamiento. Aunque en un principio nadie reclamó nada, desde la sala VOR De Burgos Bengoetxea alertó a su compañero de una posible mano de Álex Suárez.

Iglesias Villanueva acudió al monitor para revisar la acción y terminó obviando las advertencias del VAR para no señalar penalti. La decisión evitó que el Real Betis se pudiera poner por delante en el marcador y el banquillo verdiblanco protestó aireadamente la acción.

Desde su casa, mientras se recupera de una lesión, Marc Bartra estalló en las redes sociales. "Mano clarísima dentro del área y que además desvía trayectoria del balón que iba dirección a portería. ¡Las imagenes son clarisimas y aún más a camara lenta cuando el VAR avisa de posible penalti!! ¿Alguien me lo puede explicar porqué no se ha pitado penalti? No entiendo nada", afirmó en X, antes Twitter, el central bético.

No fue el único que estalló en las redes sociales. También lo hizo Iván Alejo, jugador del Cádiz, equipo que se está jugando la permanencia y tiene a Las Palmas como uno de sus principales rivales.

"Increíble. Basketball", expuso el futbolista junto a varios emoticonos de caras furiosas. El enfado por parte del Cádiz es monumental sobre todo teniendo en cuenta que en la jornada de este fin de semana se enfrenta a los de García Pimienta en el Nuevo Mirandilla y es una oportunidad de oro para intentar evitar el descenso a Segunda División.