Laporta se enfada con Xavi y se desata un nuevo terremoto en el Barça que puede acabar con su despido: "Yo dije lo que pienso"

La situación del Barça es crítica, pero más lo es la de Xavi Hernández en el banquillo del combinado culé después de unas declaraciones que han hecho estallar a Laporta y a la directiva. Hace apenas tres semanas parecía todo resuelto en el banquillo. Nada de eso, pues la victoria ante el Almería para reforzar la segunda plaza fue el más mínimo detalle de la actualidad blaugrana de este jueves.

"El aficionado culé tiene que entender que la situación es difícil; sobre todo a nivel económico (…) Cuando tengamos la foto de la plantilla, hablaremos", fueron las palabras con las que Xavi pidió calma a la afición de cara a la temporada que viene al ser preguntado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Almería.

Puede parecer una frase inocente, quizás hasta repetida por el de Terrassa en los últimos tiempos, aunque no ha sido para nada interpretada así por la cúpula directiva que hace apenas tres semanas brindaba por la renovación de su entrenador.

Las palabras no han sentado nada bien a Laporta ni a su equipo, pues entienden que el análisis realizado por Xavi no respeta lo pactado en la reunión en casa de Laporta durante la cual se selló la continuidad de la leyenda blaugrana al frente del equipo. Le pidieron confianza en una plantilla muy costosa de mantener en la situación económica que ahora vive el club y las palabras del entrenador sobre las pocas expectativas en el mercado de fichajes han sentado muy mal.

Podrías ser un vaivén más de un equipo sometido constantemente a las complicadas relaciones internas. Podría, pero las ausencias de Laporta y Deco en Almería son pistas reveladoras.

Gran parte del enfado se produce, en concreto, por las palabras de Xavi sobre Vitor Roque: "La intención no era que viniese Vitor en diciembre y sí que se quedase allí. Se abrió la opción con la lesión de Gavi. Para su formación, creímos que era lo mejor y así teníamos la opción de incorporarlo para su formación y para que viera cómo era el club", dijo sobre una llegada acelerada presuntamente pedida por él mismo y que ahora tilda de precipitada.

Es cierto que, si a nivel deportivo este jueves ha sido positivo para un Barça capaz de ganar con poco fútbol al Almería y afianzar la segunda plaza con cuatro puntos por encima del Girona, a nivel 'diplomático' no ha sido ni mucho menos el mejor.

Xavi matiza sus palabras

Sobre esta cuestión fue preguntado Xavi después del pitido final en el Horse Power Stadium de Almería, y quizás viendo las orejas al lobo, trató de matizar las palabras que ahora podrían precipitar el fin de su aventura en el Barça.

"A mí personalmente no me han dicho nada. La relación no cambia. Ha viajado el vicepresidente deportivo. Dije lo que pienso. La situación no es fácil y estamos trabajando para revertir esta situación", dijo el propio Xavi al ser preguntado por la ausencia de Laporta y Deco.

No fue lo único, pues también añadió un comentario sobre la ilusión de hacer algo grande con el club de sus amores.

"Tengo mucha ilusión. Estamos planificando la temporada con Deco y lo veo como una oportunidad de seguir en el mejor club del mundo. Tengo toda ilusión y la ambición para ganar títulos. Solo dije lo que pienso, que la situación económica no es la mejor y estamos trabajando para revertirla. En el entorno siempre hay ruido. Deco y el presidente son las personas más importantes de este proyecto", añadió en palabras halagüeñas para las dos personas de las que depende su continuidad.

También tuvo comentarios para enmendar lo dicho sobre Roque, aquellas con las que acabó una de las justificaciones más tensas y que más caras le pueden salir al de Terrassa. "La cesión de Linares de Fermín es buenísima. Ya me gustó hace dos temporadas y media. Lo probamos en pretemporada y nos gustó. Es un futbolista para años en el primer equipo", dijo sobre Fermín, mientras que de Héctor Fort señaló que "es un futbolista muy versátil".

Un despido cada vez más cerca

Hasta este jueves ha sido Xavi entrenador del Barça, pero todo hace indicar que su futuro en el banquillo del club blaugrana pende de un hilo. De hecho, El món a RAC1 asegura que el tremendo enfado de Laporta y parte de la directiva con el de Tarrasa hará que no sea el entrenador del primer equipo la temporada que viene y El partidazo de COPE sostiene que será la próxima semana cuando se haga oficial.