La surrealista confesión de Shaquille O’Neal: "Tiré la medalla de oro de Atlanta por la ventanilla del coche"

Durante años Shaquille O'Neal fue uno de los mejores jugadores del mundo de baloncesto. Sin embargo, el estadounidense no las tuvo siempre todas consigo para ser protagonista sobre la pista. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 no gozó apenas de oportunidades.

Sobre el rol que tuvo en aquella competición ha hablado en The Big Podcast, donde ha confesado una surrealista acción que llegó a hacer lleno de rabia tras la final de Estados Unidos contra Yugoslavia.

"¿Si me gustó la experiencia de Atlanta? Pues sí y no. En el partido por el oro, Lenny Wilkens vino y me dijo 'eh, seguramente es el último partido de David Robinson, así que va a jugar hoy más minutos'. Y le dije que perfecto, no me pareció mal", explicaba en un primer momento.

"No jugué nada y me enfadé tanto que después de la ceremonia me fui a casa sin quitarme ni el chándal y, mientras conducía, tiré la medalla de oro por la ventanilla del coche. No la tengo, la lancé en la autopista, en la cuneta. Igual está por alguna parte todavía, no creo que nadie la haya encontrado", añadía.

Cinco minutos ante Yugoslavia en aquella final de Atlanta 1996 no fueron suficientes para Shaquille O'Neal y le llevó a la frustración, a pesar de que jugó mucho más que los otros dos pívots del equipo estadounidense.