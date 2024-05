Rafa Nadal y su presencia en Roland Garros: "No me veo entrando en la pista sabiendo que no tengo opción"

A dos semanas de que arranque Roland Garros, la Philippe Chatrier se está preparando ya para la última aparición de Rafa Nadal en su Grand Slam favorito. Si el balear finalmente confirma su presencia llegará tras caer en el Masters 1.000 de Roma ante Hubert en segunda ronda.

Mientras que se entrena para llegar en las mejores condiciones, Nadal ha concedido una entrevista en exclusiva para France TV Sport. En ella ha asegurado que no se ve a sí mismo "entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción".

"Solo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no sirve para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de opciones quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar", ha asegurado.

"No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo, como ocurrió en Barcelona y Madrid. Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento competitivo", ha dejado claro.

Nadal considera que está bien y para él "es una gran alegría haber podido jugar en Barcelona, Madrid y Roma". "Desde hace tiempo pienso que este será mi último año en activo, pero el cuerpo reaccionó peor de lo esperado. Por suerte, ahora llevo unas semanas en las que me encuentro mucho mejor, ojalá hubiera tenido esta progresión desde enero", ha añadido.

En dicha entrevista también ha confirmado su intención de estar en los Juegos Olímpicos de París: "Hay sensaciones que solo puedes experimentar en unos Juegos, es la esencia del deporte. Este año son muy especiales al ser en París, así que me haría mucha ilusión competir, es algo que me haría feliz".