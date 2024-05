El lío vuelve a la portería del Real Madrid en la final de Champions: "Tengo un mes de tiempo para pensarlo"

El Real Madrid jugará la final de Champions League el próximo 1 de junio y a su alrededor ya se ha generado un debate que trae de cabeza a Carlo Ancelotti: ¿debe jugar Lunin, gran héroe de las 'semis' ante el Manchester City, o Courtois, mejor jugador de la final de París?

"Lunin ha demostrado que es un portero de garantías, que puede estar ahí en cualquier momento. No es cuestión de que sea cosa mía o no, pero tendría que jugar Lunin", consideró el exportero madridista, Iker Casillas, este jueves en un acto en Madrid.

Para Carletto, sin embargo, la decisión no es tan sencilla: "Me parece muy respetable lo que dice una leyenda nuestra, Iker, todo el madridismo le tiene mucho cariño. No quiero entrar en este debate porque tengo un mes de tiempo para pensarlo. No lo he pensado", ha asegurado el técnico italiano este viernes en rueda de prensa.

Lo que sí ha confirmado Ancelotti es que los próximos partidos le servirán para rotar al equipo de cara a preparar la final de Wembley: "Todos va a jugar en este periodo para llegar a tope. Necesitamos descansar también, porque ha sido una temporada de momento muy exigente. Voy a dar algunos días de descanso después de los partidos".

"Courtois va a jugar, igual que Militao, porque necesita minutos", ha avanzado, sin olvidarse de que "tengo que tener en cuenta también a los jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho".

"Hablo de Kepa, sobre todo, que ha sido espectacular en el banquillo, ayudando a los compañeros, y creo que merece la pena que pueda jugar un partido", ha puesto en valor el técnico transalpino, que también ha recordado que "tenemos a Lunin, que tiene que estar listo y preparado para poder jugar" y ha señalado que "En estos partidos tengo que evaluar esto en la portería".