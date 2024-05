Primeras palabras de Antonio Barrul tras la denuncia del hombre al que golpeó: "Quiero centrarme en mi entrenamiento"

Antonio Barrul ha vivido unos días frenéticos desde que saliese a la luz un vídeo suyo golpeando a un hombre que presuntamente había agredido a su pareja y a su hijo en una sala de cine en León. Ahora, el boxeador deberá hacer frente a la denuncia presentada por esta persona, sobre lo que se ha pronunciado este jueves: "Estoy bastante agobiado".

"Ya lo he dejado todo en manos de mi abogado", ha contado el púgil a Ana Rosa Quintana en TardeAR. "Lo único que quiero es centrarme en mi entrenamiento, estar tranquilo y llegar al 14 de junio en las mejores condiciones posibles", ha concluido.

El seis veces campeón de España en categoría amateur, que por indicación de su abogado no concederá más entrevistas desde este momento, ha explicado en diversas ocasiones lo ocurrido aquel día durante la proyección, a la que había acudido con su pareja y sus hijos.

"Había una pareja con un niño, el hombre era demasiado violento contra su mujer. La amenazaba, ella se intentaba separar y él continuaba. A la media hora de película se levantó y enganchó a la mujer por el cuello y la zarandeó, mientras que en el forcejeo dio un golpe a una niña", señaló Barrul, que confesó que "no me pude contener más", lo que le llevó a acercarse para pedirle que "se marchase" y decirle que "eso que estaba haciendo delante de niños no era normal".

Sus palabras no gustaron al hombre, que "se volvió loco y arremetió contra mí, me empezó a amenazar e insultar", ante lo que "me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo y me pidió que me sentase". El presunto maltratador, entonces, se dirigió a la zona de la pantalla y "me empezó a insultar y a amenazar de una manera muy fuerte".

"Bajé a decirle que se marchase y a pedir a los empleados del cine que llamaran a seguridad. Pero él no paraba con las amenazas y me entró un impulso. Pensé: 'Ha golpeado a una mujer, a una niña, mi mujer y mis hijos llorando, me está dejando en evidencia con sus provocaciones...'. Entonces llegué a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento", apunta el boxeador, que concluye su vídeo dejando claro que "la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie".