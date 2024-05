La carta más sincera de Antonio Barrul: "Lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento era '¿y si fuera mi madre?'"

El boxeador español Antonio Barrul se ha convertido en el hombre del momento tras tumbar a un hombre que se encontraba increpando a su propia mujer e hija durante la proyección de una película en una sala de cine de León.

Desde que salió a la luz todo lo ocurrido, el deportista ha vivido horas frenéticas atendiendo a medios de comunicación y en vilo por la posibilidad de recibir una sanción, algo descartado ya por la Federación Española de Boxeo.

Ya con más calma, el joven de 25 años ha compartido en sus redes sociales un íntimo momento en el que aparece escribiendo una carta sobre lo ocurrido. En mitad de la oscuridad, en la cocina de su casa y escribiendo sus sentimientos a mano, el púgil ha arrancado los aplausos de todos sus seguidores.

"Buenas noches, son casi las dos de la madrugada y me cuesta dormir por todo lo ocurrido. Lo primero, quiero agradecer enormemente todo el apoyo que he recibido en estos últimos días por lo acontecido", arranca diciendo el boxeador.

"Me siento aliviado de ver que cuento con el apoyo de muchos, aunque desgraciadamente no deja de ser una situación desagradable y muy desafortunada que ojalá no hubiera tenido que desarrollarse de esa manera", afirma,

Además, ha querido aprovechar su repercusión "para mandar el mensaje de que la violencia no es la solución y que no es la vía de confrontar los problemas".

"Me gustaría poder hablar claro y dar mi opinión de que dentro de lo sucedido existe un problema más grande, la violencia que se ejerce cada día hacia las mujeres, que son víctimas de ataques como el que tuvimos que presenciar en esa sala de cine", aclara.

Barrul sostiene que "no podemos dejar que esas situaciones sigan ocurriendo y hay que luchar por la seguridad de las mujeres que sufren o tienen riesgo de sufrir violencia de género".

Además, confiesa qué sintió en el momento que ya ha dado la vuelta al mundo: "Lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento era ¿y si fuera mi madre, y si fuera mi hermana y si fuera mi prima?".

"De nuevo pido perdón, pero no puedo hacer la vista gorda con una situación así ocurriendo a mi lado. Si le pasara a alguna mujer de mi familia también me hubiera gustado que alguien se pronunciara para detenerlo. El desarrollo de mi situación no fue la ideal, pero espero que por lo menos pueda servir para concienciar que desgraciadamente estas situaciones sigan existiendo de nuevo. Muchísimas gracias por el calor y el apoyo. Disculpas a la gente presente por el momento desagradable", sentencia.