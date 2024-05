La locura de Rio Ferdinand con el segundo gol del Real Madrid: palmadita a Rüdiger, abrazos con los aficionados...

La remontada del Real Madrid al Bayern de Múnich en apenas unos minutos para meterse en la final de la Champions ha dejado momentos difíciles de olvidar. Uno de ellos está protagonizado por Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United y actual comentarista de la TNT.

Tras quedarse maravillado con el aspecto del nuevo Santiago Bernabéu, el exjugador de la selección inglesa vivió el encuentro como un aficionado más del Real Madrid, llegando a su máxima locura con el segundo tanto de Joselu que certificó el pase a la final de Wembley.

Después de tocar a Rüdiger y de la incertidumbre mientras el árbitro revisaba el gol del madridista y una vez certificada su validez, Ferdinand explotó de alegría e incluso se abrazó con los aficionados del conjunto local en el córner del Bernabéu en el que se encontraba.

El éxtasis de la victoria del Real Madrid sacudió a todo el Santiago Bernabéu, tanto a aquellos que tenían vínculos con el club como los que no, como es el caso de Rio Ferdinand.

De hecho, para Carlo Ancelotti lo ocurrido una vez más es "algo inexplicable": "Ha pasado otra vez. Ha pasado muchas veces, es algo inexplicable. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un estadio fantástico y son jugadores que no paran de creer. Es algo mágico, no hay mucha explicación. Hemos jugado bien. Ha sido un partido complicado. Hemos controlado, con oportunidades, y hemos tenido la fuerza de no perder la cabeza para recuperar el partido".