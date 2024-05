Kipchoge, entre lágrimas, confiesa el acoso que sufrió tras la muerte de Kiptum: "Me daba miedo que mis hijos fueran a la escuela"

Eliud Kipchoge ha confesado en una entrevista concedida a la BBC Sport África el acoso que sufrió en las semanas siguientes al fallecimiento del keniano Kelvin Kiptum el pasado 11 de febrero. La noticia que estremeció al mundo del atletismo también tuvo consecuencias directas para el atleta, al que señalaron como posible implicado en el accidente de coche que sufrió su compatriota.

Tras la muerte de Kiptum, los usuarios de las redes sociales comenzaron a acusarlo de estar involucrado en el accidente. El motivo es que Kiptum le quitó a Kipchoge el récord mundial de maratón en el Maratón de Chicago con un tiempo de 2 horas 35 minutos. Sin embargo, tal y como confiesa el keniata, enterarse de la trágica muerte fue "la peor noticia de su vida".

Kipchoge recibió numerosas amenazas que incluso implicaban a su familia, como que atacarían a sur seres queridos o que quemarían sus propiedades, algo que causó mucha desconfianza y que incluso afectó a su rendimiento en el Maratón de Tokio en marzo.

"Llamé a mucha gente para ver si estaban bien, pero el peor momento fue cuando intenté llamar a mi madre. Solo me dijo. 'Cuídate. Han pasado muchas cosas'", afirmó en la entrevista, en la que no pudo evitar llorar frente a la cámara. "Lo que ocurrió ha hecho que no confíe en nadie, ni en mi propia sombra. No confío", continúa el keniata.

Asimismo, alega cómo llegó a temer por la vida de sus hijos: "Me daba mucho miedo que mis hijos fueran a la escuela. A veces andan en bicicleta, pero tuvimos que impedírselo porque nunca se sabe lo que pasará. Empezamos a dejarlos y recogerlos por la noche".

"Era muy doloroso darse cuenta de que incluso mi propia gente, algunos de mis compañeros de entrenamiento, con los que tengo contacto, desconfiaba. Pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre. Perdí al 90% de mis amigos", confesó sobre que incluso gente muy cercana empezó a desconfiar de él.