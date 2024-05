Luis Enrique revela que el PSG entrena y se prepara para la "injusticia deportiva"

En la previa del partido de vuelta de semifinales de Champions que enfrentará a PSG y Borussia Dortmund, Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, ha compartido algunas de las claves empleadas en sus entrenamientos para que los jugadores se preparen ante cualquier situación de "injusticia deportiva".

"Nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos [de entrenamiento] a nuestros jugadores desde la injusticia deportiva", ha afirmado el técnico asturiano, que también ha dado varios ejemplos: "Es decir, el balón sale fuera... "¡Sigue!" Hay una falta... "¡Sigue!". Yo no sé lo que va a pitar el árbitro".

El entrenador del PSG busca evitar posibles pérdidas de concentración resultantes de polémicas o decisiones arbitrales que no favorezcan a su equipo: "El árbitro puede interpretar que la jugada no es a tu favor. No te quejes, compite".

El martes, la escuadra de Luis Enrique disputará su partido más importante de la presente campaña. Obligados a remontar la eliminatoria contra el Dortmund para llegar a la final de la Liga de Campeones, el gijonés confía en la preparación de su equipo bajo su premisa en cuanto a la concentración en el juego, en la que llevan trabajando "todo el año, están preparados. Mañana seguro que ante cualquier situación que no sea la que nosotros esperamos, el equipo luchará".