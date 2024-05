Macron, sobre la presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos: "Espero que los clubes europeos den libertad"

El futuro de Mbappé está a punto de resolverse definitivamente —todo apunta a que firmará por el Real Madrid tras dejar el Paris Saint-Germain— y la única incógnita ya es saber si el delantero francés jugará los Juegos Olímpicos de París. Sobre ello se ha pronunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha mandado un mensaje a su próximo equipo.

"Espero de verdad que todos los clubes europeos den libertad a sus jugadores. Estoy encantado de que todos los clubes franceses lo hagan y espero que los demás sigan su ejemplo. En eso consiste el espíritu olímpico: en crecer", ha asegurado el mandatario galo en una entrevista en La Tribune, tras ser preguntado por el jugador del PSG.

No se quedó ahí Macron, pues ha revelado también un encuentro con el padre de Kylian y lo que pasa por la mente del atacante de Bondy: "Me encontré con el padre de Mbappé la semana pasada y le hice la pregunta. Me dijo: 'Quiere jugarlos".

El francés nunca ha negado su deseo de vestir los colores de su selección durante los Juegos Olímpicos, que se celebran en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto, aunque en sus últimas declaraciones ha dejado la pelota en el tejado de su próximo club.

"Siempre he dicho que para mí son especiales y me gustaría estar. Pero la decisión final no me pertenece a mí. Todo está en manos de otra persona. No tengo ninguna noticia sobre si me van a dejar ir. Si voy será un sueño. Si no, la aceptaré", aseguró durante una rueda de prensa con Les Bleus el pasado mes de marzo.