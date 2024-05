"¿Quién dice ahora que el tenis femenino es aburrido?": la reivindicación de Iga Swiatek tras su victoria ante Sabalenka

Iga Swiatek se proclamó campeona del Mutua Madrid Open después superar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (7-5, 4-6 y 7-6) en una final que quedará escrita en los libros de historia de esta competición. La polaca, tras salvar tres bolas de campeonato, levantó su primera corona en el torneo madrileño y, posteriormente, quiso reivindicar el gran espectáculo ofrecido por ambas jugadoras en la Manolo Santana.

"¿Quién dice ahora que el tenis femenino es aburrido?", expresó Swiatek en los micrófonos de TVE después de haber disputado la final más larga en la historia del torneo madrileño (3 horas y 11 minutos). Estas declaraciones de la número uno, en parte, iban dirigidas hacia su rival Sabalenka, que días antes había mostrado su punto sobre el tenis femenino.

"No veo los partidos de mis rivales. Siento que he jugado lo suficiente contra ellas. Mi entrenador me va a mostrar imágenes de sus partidos para analizarlas y prepararme. No soy alguien que ve demasiado tenis, prefiero ver tenis masculino que femenino, siento que hay más lógica y es más interesante de ver", expresó la número dos del mundo nada más aterrizar en Madrid.

No obstante, tras finalizar el duelo en la central de la Caja Mágica, ambas jugadoras quisieron demostrarse su admiración. "Aryna, que sean muchas más finales. Gracias por motivarme y hacerme mejor jugadora", añadió la tenista de Varsovia. "Enhorabuena por el gran torneo a Iga, ojalá el año que viene lo pueda ganar yo", respondió la bielorrusa, que, curiosamente, cumple 26 años este domingo 5 de mayo.