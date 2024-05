El Mundial 2030 no peligra y la final tampoco: "No hay posibilidades de que nos lo quiten"

La situación en la que se encuentra la Federación Española de Fútbol (RFEF) y, ante la realidad de una posible sanción de FIFA y UEFA por la decisión del CSD de crear la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, uno de los miembros del comité de organización del Mundial 2030 ha puesto calma sobre las especulaciones en torno a que a España le podrían quitar la competición.

"Hay mucho desconocimiento y la gente debe entender cómo está la situación, hay mucho alarmismo", comenzaba diciendo Sanz ante los micrófonos del El Partizado de Cope para transmitir un mensaje de calma.

"Ahora se trabaja para completar un dossier para entregar a la FIFA a finales de julio. Hay requisitos para poder ser organizador de este mundial. En el último cuatrimestre, se elegirán los Mundiales para el 30 y el 34. No hay posibilidades de que nos lo quiten, no hay alarmismo ni preocupación. Ahora nadie puede ser candidato a una final porque todavía se están cumplimentando los requisitos. Estamos muy tranquilos porque se está haciendo un trabajo muy profesional y en perfecta armonía con Marruecos y Portugal", explicaba sobre en qué punto se encuentra ahora mismo la candidatura de España.

Sobre dónde se celebrará la final del Mundial, Fernando Sanz también ha querido explicar en qué punto nos encontramos y qué posibilidades hay de que sea en nuestro país: "No tiene el mismo peso Marruecos que nosotros. Tenemos once sedes, seis Marruecos y tres Portugal. Hay quince sedes en trece ciudades, que son las que se presentaron. Si alguno no cumple los requisitos, se quedan fuera. Nadie nos ha dicho que los van a cumplir".

Asimismo, ha querido señalar los grandes beneficios que supone la organización de un evento de este calibre: "El Mundial de Qatar tuvo unos beneficios de 8.000 millones de euros y en el de EE. UU. se espera que sea de 12.000".

Sobre la Comisión que tutelará la RFEF y el reciente nombramiento de Vicente del Bosque como presidente del organismo, Sanz ha dicho que, por el momento, desconoce cuáles serán sus funciones: "Con del Bosque no he hablado y no nos han explicado qué hará"