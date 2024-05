Feliciano, contundente con las críticas de Ons Jabeur: "No es justo que piense que no estamos tratando igual a hombres y mujeres"

Después de que la tenista Ons Jabeur criticara al Mutua Madrid Open por, según ella, tratar a las mujeres de manera diferente a los hombres, Feliciano López no ha dudado en contestar a sus palabras de manera contundente.

"Tengo que decir que creo que hicimos algunas cosas el año pasado, que no deberían de haber sucedido, y aprendimos de nuestros errores. Pero también tengo que decir que fuimos el primer torneo en repartir el mismo premio económico a los hombres y a las mujeres, así que no pienso que sea justo que alguien piense que no estamos tratando por igual a hombres y a mujeres", explicó el director del torneo madrileño ante los micrófonos de Sky Sports.

Asimismo, Feliciano explicaba que, aunque en ocasiones se cometen errores, intentan tratar a todo el mundo por igual: "Estamos haciendo un buen trabajo y eso importa. Entiendo la frustración en ciertas cosas porque creo que muchas cosas pueden suceder organizando el torneo que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, pero con los entrenamientos tratamos de ser igualitarios".

"Creo que hay que tratar justamente a todo el mundo. Acepto que el año pasado hubo un problema con la final de dobles femenina y nos disculpamos, pero seguimos adelante y todos están felices", continuaba diciendo el extenista, confesando que en la edición pasada se equivocaron con algunas cosas.

Por último, contó algunas de las medidas que se están llevando a cabo desde el torneo para intentar terminar con cualquier tipo de fallo: "Tenemos encuentros con los jugadores de WTA y ATP, los tratamos de ayudar y eso es lo más importante, que avanzamos y hay muchas cosas que podemos seguir haciendo en el futuro".