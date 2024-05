"Recuerdo una propuesta de inversión que parecía fantástica, debía aportar 300.000 euros...": el aviso de Aspas y varios futbolistas

La carrera del futbolista profesional suele ser corta, avisan siempre los propios jugadores. Por eso, son muchos los que, pensando en el día de su retirada de los terrenos de juego, buscan alternativas y oportunidades económicas que garanticen un buen futuro para ellos y sus familias. Es en estos casos cuando hay que andarse con ojo, tal y como ha avisado Iago Aspas en la nueva guía fiscal de PKF Attest para deportistas profesionales.

El delantero del Celta de Vigo, autor del prólogo de la misma, ha revelado cómo estuvo a punto de arriesgar una importante suma de dinero en un negocio que, a priori, parecía ser una gran oportunidad y que, como más tarde descubrió, no lo era, recoge el diario Marca.

"Cuando te presentan una oportunidad de negocio, todo son buenas perspectivas y grandes números", comienza narrando el gallego, que añade que en ese tipo de situaciones "parece que, o se realiza la inversión en el momento o se escapa la oportunidad".

En este sentido, Aspas ha narrado cómo llego a él "una propuesta de inversión que me parecía fantástica", que consistía en que "debía aportar aproximadamente 300.000 euros en un negocio, que, al cabo de unos meses, me devolvía la aportación y me producía una rentabilidad impresionante".

"Casi por casualidad, salió el tema en una conversación con mis asesores, y les plantee la operación", apunta el futbolista, que recuerda cómo estos "rápidamente tomaron el asunto con mucha seriedad" y se pusieron en contacto con los promotores e hicieron un análisis de "los números, las responsabilidades que asumía y las posibilidades de éxito".

La conclusión fue clara. "Invertir ahí en la forma planteada tenía un punto de locura", pues "los números del plan de negocio carecían de rigor, y, por tanto, la rentabilidad se desplomaba, existiendo una alta probabilidad de perder lo invertido", explica. "La experiencia sí me sirvió para darme cuenta de lo fácil que puede llegar a ser perder cantidades importantes de dinero", concluye Aspas.

La guía de PKF Attest, además, también trata otros temas fiscales tan importantes para los futbolistas como las tributaciones. En este sentido, el exfutbolista Álvaro Domínguez expone en que "Hacienda es claramente beligerante con estructuras complejas y tributaciones en territorios off shore, y libros como este aportan una serie de pautas que tenemos que tener interiorizadas en nuestra cabeza".

El manual confeccionado por PKF Attest, por otro lado, "se basa en casos reales que hemos conocido como asesores y en los que, en algunos casos y desgraciadamente para el deportista, no hemos podido llegar a tiempo de evitarlos", explican sus autores, Íñigo Abrego y Jon Murguiondo, que recogen los testimonios de jugadores como Raúl García, Mikel Merino, Nacho Monreal o Sergio Escudero.