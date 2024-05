"Sois un equipo lleno de gordos": las sorprendentes palabras de Pep Guardiola tras su llegada al Manchester City

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, ha sido protagonista en las últimas horas tras conocerse unas declaraciones del año 2016, momento donde se oficializó su fichaje por el conjunto 'citizen', acerca del estado físico de ciertos jugadores de su plantilla por aquel entonces.

Gael Clichy, que militó en las filas del City desde el 2011 hasta el 2016, explicó cómo fue la primera charla del técnico catalán en el vestuario del conjunto inglés: "Sé que venía aquí desde hace un año y os he estado observando. Sois un equipo lleno de jugadores gordos".

El exjugador francés, además, recalcó en The Cocases Voice la gran exigencia de Guardiola desde el momento de su llegada: "Primero, su regla de los dos kilos. Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas".

Pep Guardiola oficializó su fichaje con el Manchester City después de conseguir tres Bundesliga, dos Copas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa con el Bayern Múnich. Sin embargo, la única 'espina' del entrenador catalán fue no haber conseguido la Champions League con el conjunto bávaro, un logro que sí ha podido lograr con el club inglés.