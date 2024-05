Cuándo irá el Real Madrid a Cibeles si se proclama campeón de Liga el sábado: el precedente que apunta a la fecha de la fiesta

El Real Madrid se podría proclamar este sábado campeón de la Liga, aunque no está claro todavía si habría fiesta de celebración ese mismo día en la plaza de la Cibeles por el título debido a que cuatro días más tarde, el conjunto blanco juega la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Bayern.

Las cuentas no son demasiado complejas. Los de Carlo Ancelotti juegan este sábado 4 de mayo a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu ante el Cádiz y, en caso de ganar, necesitan que el Barça no logre la victoria justo después (18.30 horas) en Montilivi ante el Girona para alzarse matemáticamente con el título liguero. También le valdría a los madridistas con empatar ante los gaditanos y que los azulgranas perdieran en el derbi catalán.

En caso de proclamarse campeón, algo que sucedería en torno a las 20.30 horas, la afición acudiría a celebrar el título a la plaza de Cibeles, pero no está confirmado que los jugadores acudan a la fiesta debido al partido ante el Bayern.

Si atendemos al anterior precedente, lo más probable es que el Real Madrid sí que celebre el título ese mismo día en caso de lograrlo el sábado. Hace dos años, los blancos jugaban ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu el 30 de abril de 2022, cuatro días antes de jugar ante el Manchester City –también en casa– el 4 de mayo y levantaron el título. En aquella ocasión, los jugadores se montaron en el autobús y se fueron a la Cibeles para celebrarlo con la afición.

Fue una fiesta por el día y que no se prolongó en exceso y que sirvió de acicate de cara al choque ante el equipo de Pep Guardiola. "Es una motivación extra antes del partido ante el City" o "me huele que este año no tardaremos en volver" se escuchó entonces de boca de los jugadores.

Lo que sucedió en aquella ocasión es importante, pues pese la celebración no afectó a los jugadores: cuatro días después, se enfrentaron al Manchester City, forzaron la prórroga de manera milagrosa (con dos goles de Rodrygo en los minutos finales) y, en el tiempo extra, se llevaron la victoria. Un precedente que parece augurar que habrá fiesta el mismo sábado en Cibeles con los jugadores si hay alirón en esta jornada 34.