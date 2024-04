Ilia Topuria rechazó una revancha contra Alexander Volkanovski en UFC 305

Desde que Ilia Topuria se convirtió en campeón mundial del peso pluma de UFC no se ha parado de especular acerca de cuál será su próximo rival sobre el octágono. Aunque tras la victoria de Max Holloway en UFC 300 ante Justin Gaethje el hawaiano se postula como firme candidato, recientemente el comentarista deportivo Joe Rogan ha revelado que Topuria rechazó la oferta de una revancha contra Volkanovski en UFC 305.

"No sé contra quién quiere pelear a continuación. Pero supongo que siente que es campeón y que puede tomar las decisiones. Sé que rechazó la pelea de Perth (UFC 305), la revancha con Volkanovski”, explicó Rogan durante una entrevista a Max Holloway. No es de extrañar que el hispano-georgiano rechazara el combate, pues UFC 305 se organizará en Australia —país natal de Volkanovski— y el actual campeón ha repetido en numerosas ocasiones que le gustaría pelear en España.

Las críticas de Cormier

No obstante, la actitud de 'El Matador' ha desatado algunas críticas en el universo de las MMA, donde no sé comprende la estrategia del luchador del Climent Club. Daniel Cormier, antiguo campeón y comentarista de UFC, ha cuestionado la actitud del luchador en lo que se refiere a elegir sus rivales. "Necesitas un nombre (en tu récord) que provenga de la generación anterior. Ilia parece estar adoptando otro enfoque, no sé exactamente cuál es", afirmaba Cormier en Youtube. Y es que Topuria ha descartado en numerosas ocasiones la posibilidad de pelear con los grandes luchadores de la división.

"Dijo que no iba a pelear con Brian Ortega, dijo que no iba a pelear con Max Holloway y ahora parece que no quiere pelear con Alexander Volkanovski nuevamente. Esos son los grandes nombres del peso pluma y no parece querer pelear contra esos tipos", añadió Cormier.

Aunque Topuria no tenía intención de enfrentarse a Holloway, el hispano-gerogiano vio una oportunidad cuando 'Blessed' se hizo con el cinturón BMF ante Gaethje. Ahora ha puesto la condición de que este cinturón esté en juego para que Holloway sea el rival para su primera defensa del título de las 145 libras. No obstante, el combate todavía no ha sido confirmado por UFC.