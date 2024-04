El CSD pospone la reunión de la Comisión Directiva sobre Pedro Rocha

NurPhoto via Getty Images

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) tenía previsto tener este martes una reunión para decidir si va a suspender o no al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no obstante, ha vuelto a suspender la votación.

La decisión viene motivada porque el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que estudia inhabilitar a Rocha por varias infracciones muy graves, ha solicitado a la Federación 40 documentos adicionales para tomar una decisión.

Por ello, el CSD no quiere tomar una decisión por el momento, puesto que consideran que esa nueva documentación es importante a la hora de decidir si le suspenden o no.

No obstante, la Comisión Directiva del CSD tiene previsto reunirse en unos días, aunque no ha detallado una fecha exacta para tomar dicha decisión y no alargar así más el proceso de incertidumbre en el fútbol español.

Mientras tanto, el Consejo Superior de Deportes continúa trabajando en la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación que, tal y como ha comunicado este mismo martes la de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría en el Congreso de los Diputados, estará presidida por Vicente del Bosque.