Los Williams se sinceran en 'La Resistencia' sobre quién iba más borracho en la Gabarra: "Cómo le da al chupete"

Los hermanos Williams fueron los invitados de este lunes a La Resistencia, programa al que asistieron con motivo de haber ganado la Copa del Rey con el Athletic Club tras 40 años y, en el que dejaron varios momentos de humor, sobre todo en el momento en el que hablaron de la celebración de la Gabarra.

"Íbamos todos piruleta. Había bastantes perjudicados", dijo Nico. Iñaki lo corroboró: "En el trayecto de la Gabarra íbamos bebiendo cerveza como animales, disfrutando de algo histórico. Verlo in situ superó todas las expectativas. Hubo más de un millón de personas en Bilbao. Fue una locura".

Asimismo, el pequeño de los Williams también se atrevió a contar quién consideraba que estaba más perjudicado: "Unai Gómez. Cómo le da al chupete. Y mira que le dije: Cálmate, que luego hay que ir al Ayuntamiento. De hecho, salieron unas imágenes suyas. Está un compañero hablando, se pone detrás y, con la merluza que lleva, chupándole la oreja al otro".

Tras la celebración, solo tres días después llegó el partido liguero contra el Villarreal. "Fue una semana muy dura. Casi ganamos borrachos. Nos metieron en el último minuto con un penalti polémico", se sinceró Iñaki ante Broncano.

Aunque, fuera de bromas, los Williams también hablaron sobre el racismo, con motivo de los insultos racistas que recibió Nico el sábado en el Metropolitano: "Es una pena que pasen estas cosas a día de hoy, me hicieron el sonido del mono. Más que por mí miro por los más indefensos, yo soy un futbolista, algo que siempre he soñado ser. Para la gente que está más desprotegida es peor".

Iñaki afirmó que tienen que cesar este tipo de actitudes en los campos de fútbol: "Nosotros somos ídolos y referentes para muchas personas. Yo no voy a un teatro y se me ocurre insultar a cualquier persona. En el fútbol parece que todo esto está permitido, este deporte transmite valores muchos más positivos. Hay que cortar esto de raíz, poner multas ejemplares y que no se permitan estas cosas".