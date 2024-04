Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha asegurado que es "el más interesado en que todo se aclare" tras declarar ante la jueza de Majadahonda que investiga por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí y por otros del organismo cuando él lo presidía, entre 2018 y 2023.

"Como dije en su momento me he sometido a su señoría, la jueza, también al ministerio fiscal, y a mis propios abogados, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Me han repreguntado, más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica aquí, voy a estar colaborando. Soy el más interesado en que todo se aclare", ha declarado ante los medios de comunicación a la salida del juzgado.

Asimismo, Rubiales ha defendido su impecable gestión en los años en los que ha ostentado el cargo: "En estos cinco años en los que creo que he trabajado felizmente, he sido un privilegiado trabajando en la Federación, hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena, eso no lo puede poner nadie en duda".

"Y pues bueno, también he tenido constantes ataques, querellas, etcétera, esta es otra muestra más", continuó Rubiales, "pero desde luego, lo que mantengo, mantendré siempre, y estoy convencido de que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás, ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad".

El que fuera presidente de la RFEF estaba citado este mismo lunes ante la jueza Delia Rodrigo para declarar en el caso Brody, en el cual se investigan presuntas irregularidades en varios contratos firmados por el organismo, entre ellos, el de traslado de Supercopa a Arabia Saudí. Este se firmó por la RFEF y por la empresa Kosmos, de la que es propietario Gerard Piqué.

En este sentido, Rubiales, en su comparecencia en sala, ha asegurado que la RFEF no acudió a Kosmos, sino que fue la compañía del exfutbolista quien se puso en contacto con ellos para avisarles de que SELA, la compañía estatal saudí, quería invertir en el fútbol. Con todo, ha precisado que lo que la empresa pretendía era conseguir el acuerdo más bajo posible, mientras que en la Federación buscaban cerrar el precio más alto.