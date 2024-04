El consejo de Paco Jémez a su hija Nadia sobre salir con futbolistas: "Siempre me ha dicho que nunca esté con uno"

Paco Jémez, que acaba de dejar de ser entrenador del Tractor Sazi iraní, le aconsejó a su hija mayor Nadia que nunca estuviera con un futbolista y la influencer asegura que le hizo caso, y que por ello nunca ha salido con ninguno pese a que tiene muchos amigos en el gremio.

"Mi padre siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista. Y nunca he estado con uno ni tampoco he dado un beso a un futbolista. Jamás. Eso sí, amistades muchísimas, pero líos nada de nada", aseguró en el podcast 'La influencia'.

Nadia Jémez también explicó su experiencia en México y las malas experiencias que tuvo con los periodistas cuando su padre entrenó allí al Cruz Azul: "La prensa deportiva en México es más prensa rosa. Se mete mucho en la vida de los futbolistas y de los entrenadores. A mi padre le preguntaban por mis fotos. Explotó cuando me subieron a la plataforma de Playboy México. Ahí es cuando dijo que iba a denunciar a ciertas personas porque yo en ese momento era menor de edad. Tenía 17 años y es delito".