La lección de Nico Williams contra el racismo y su celebración señalando su piel: "Gente tonta hay en todas partes"

Un nuevo episodio racista se produjo este sábado en la Liga española: un sector del estadio Metropolitano profirió insultos y gestos racistas contra Nico Williams durante el Atlético de Madrid - Athletic Club de Bilbao de la jornada 33 de la competición doméstica.

El futbolista del conjunto bilbaíno se disponía a poner el balón en juego en un saque de esquina cuando "he escuchado sonidos de mono", apuntó él mismo tras el partido, ante lo que decidió avisar al árbitro del partido, que detuvo momentáneamente el duelo y activó el protocolo contra el racismo.

Fue al filo del descanso cuando el pequeño de los Williams, tras marcar el gol que devolvía las tablas al marcador, dio una lección: miró directamente a la grada en la que había escuchado los insultos y señaló varias veces su piel, en un claro gesto de protesta contra lo ocurrido.

Nico Williams empata en el Metropolitano#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/81ixm2ZDAe — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta hay en todas partes", aseveró el delantero tras el choque."Con un poco de rabia celebré el gol, no es normal que te insulten por tu tono de piel", añadió.

El acta recoge los insultos y LaLiga lo denunciará

El colegiado del encuentro, Juan Martínez Munuera, recogió en el acta de partido los insultos racistas contra Nico Williams: "En el minuto 36 de partido aproximadamente, cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club, se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'UH, UH', siendo escuchado por el árbitro asistente número uno, al mismo tiempo que el dorsal número 11 del Athletic Club, Nico Williams".

"En ese preciso instante se activó el protocolo contra el racismo, indicando al delegado del Atlético de Madrid que el partido no podía ser reanudado hasta que se comunicara por megafonía que dichas actitudes debían cesar y que, en caso de repetirse, deberíamos parar nuevamente, pero esta vez entrando todos a vestuarios", concluye el acta al respecto.

LaLiga, por su parte, ha anunciado que este lunes denunciará ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación los cánticos racistas vertidos contra Nico Williams.