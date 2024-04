Entrevista

Cuatro Juegos Olímpicos, cinco medallas y dos oros. Saúl Craviotto, el piragüista más laureado de la última década, va a París 2024 con un objetivo: la sexta medalla. El de Lleida, muy mediático tras ganar Masterchef Celebrity hace casi un lustro, puede convertirse en el deportista español con más metales olímpicos de la historia.

En un acto organizado por Burgo de Arias Protein Plus, el veterano –39 años– piragüista, también policía nacional, atiende a 20minutos a poco más de 90 días de participar en París en los que pueden ser sus últimos Juegos Olímpicos y el broche final a una aventura que comenzó con un oro en Pekín 2008.

¿Cómo influyó en su vida su paso por Masterchef?Mi paso por Masterchef fue un poco una aventura. Yo no sabía cocinar. Yo hacía una cocina de supervivencia. Para mí fue una experiencia brutal. Hice amigos y el mundo de la televisión me ha abierto muchas puertas, además de que he aprendido a cocinar y a darle un poco de sabor a la comida. Yo antes solo hacía filetes y pollo a la plancha. Ahora ya sé manejar ingredientes, hacer platos de cuchara y muchas cosas que me sirven en mi día a día.

¿Qué importancia tiene la alimentación en la preparación para los Juegos Olímpicos?Para mí es básica. Es uno de los pilares esenciales junto con el entrenamiento y el descanso. Si me quitas uno de esos tres pilares todo se desvanece. Con el tiempo he aprendido a dar esa importancia que requiere para el tema de recuperación, de lesiones, de darle al músculo lo que necesita, los nutrientes necesarios para dar 100% en el agua.



Es algo básico que también ha hecho que hoy en día podamos estar, como en mi caso, con 39 años peleando por una sexta medalla olímpica. Antes, con treinta y pocos, la gente se retiraba, las carreras deportivas eran muy cortas y, gracias a una correcta nutrición, se han conseguido alargar las carreras deportivas de esta manera.

El piragüista Saúl Craviotto. EFE

¿Ganar Masterchef le ha dado más rédito económico que el piragüismo?Masterchef me ha dado muchas oportunidades y ha sido un trampolín mediático. Es un programa que ve muchísima gente, lo ve mi hija Valentina, que tiene nueve años, y mi madre, que tiene 65. Es un abanico de edades brutal y, gracias a este programa, he accedido a las casas de la gente. Me han conocido a mí a mi deporte y mi currículum. Una cosa nutre a la otra.



Es verdad que a veces voy por la calle y dicen 'mira, Craviotto el cocinero'. Me cago en la madre, tengo cinco medallas y me van a conocer por Masterchef, pero no me importa en absoluto. Me ha abierto muchas puertas, muchas colaboraciones, de todo. Me ha cambiado la vida y estoy súper agradecido, por supuesto.

¿Es comparable ganar un programa como Masterchef con una medalla?Son cosas muy diferentes. Una medalla olímpica comporta cuatro años de tu vida para 30 segundos y Masterchef no deja de ser un programa de televisión, un espectáculo y entretenimiento para la gente de sus casas, pero también lleva su proceso, su preparación, su trabajo. Yo me lo curré muchísimo. Estaba todo el día leyendo libros de cocina, practicando en casa, viendo canales de cocina. No me atrevería a decir que me lo curré como una medalla olímpica, pero evidentemente eché muchísimas horas. Digamos que son cosas diferentes que para mí han sido muy especiales.



Siempre hago sobreesfuerzos para poder estar con mis hijas porque es mi vitamina

¿Cómo se compagina el deporte con el cuerpo de Policía?En la Policía existe una agrupación deportiva que se encargan de gestionar el tema de los deportistas que estamos dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Ellos gestionan los permisos para los viajes, para las competiciones, las comisiones de servicio. Yo tengo mi plaza oficial en Lleida, pero como mi equipo nacional está en Asturias, estoy en comisión de servicio allí.

Dan una serie de facilidades para que una vez accedes dentro del cuerpo puedas compaginar tu carrera deportiva y lograr medallas. Yo estoy agradecido porque para mí ha sido una estabilidad laboral y económica saber que tengo un puesto de trabajo. Eso me ha ayudado mucho a llevar mejor mi día a día, mis entrenamientos, y yo no sería quien soy si no fuera por la Policía.

¿Y la labor de padre con la de deportista olímpico?Yo creo que es la parcela más maravillosa, es lo que me ha cambiado realmente la vida. Ahora estoy viviendo un bullicio de horas de entrenamiento, de fatiga, de viajes, de eventos, pero en la medida de lo posible siempre intento estar en casa. Yo desayuno siempre con mis hijas, a mediodía cuando puedo me escapo y siempre duermo, aunque venga a Madrid a hacer eventos intento coger vuelo siempre para llegar a casa, acostar a las niñas. Siempre hago sobreesfuerzos porque para mí es mi vitamina. A veces me las llevo conmigo a Sevilla a entrenar, es como que no puedo vivir sin la familia cerca.



¿Le acompañarán en París?Sí, serán los primeros Juegos Olímpicos a los que vayan mis hijas Valentina y Alejandra. La pequeñita tiene un añito y se va a quedar aquí en España, pero las mayores van a ir a verme y me hace una ilusión tremenda.



Saúl Craviotto puede convertirse en París en el español con más medallas olímpicas. José González

¿Cómo ha ido la preparación para los selectivos?Muy bien. Era un proceso que había que pasar porque la embarcación de K4 consiguió plaza para París, pero no es nominal. Clasificó España, no Saúl Craviotto. Teníamos que volver a revalidar el nivel en estos selectivos. Muchos nervios como siempre, al final te estás jugando todo en una competición y siempre se pasan nervios, pero ya está. Ya es oficial, ya con nombres y apellidos, ya vamos a ir a los Juegos Olímpicos, que está a la vuelta de la esquina.



Puede desempatar con David Cal y ser el deportista español con más medallas olímpicas. ¿Siente presión?A mí no me supone presión el tener más medallas que nadie, ni que David Cal, que además es muy amigo mío. Somos del mismo deporte, no tenemos pique, hay muy buena relación y para mí es un orgullo haber igualado a mi referente.



Al número de medallas no le doy mucha importancia. Hay deportes como la natación en los que puedes conseguir cinco medallas en unos Juegos, pero un maratoniano o uno de taekwondo solamente aspira a una medalla. No considero que sea mejor deportista uno que tenga cinco y otro una en unos mismos Juegos. Lo que más valoro es haber estado en Pekín, Londres, Río, Tokio y París a un alto nivel.



¿Es posible esa sexta medalla?Sí, si no creyera que es posible sería muy difícil entrenar en el día a día. Es mi combustible, lo que me obsesiona. Lo tenemos entre ceja y ceja en el K4. No concibo ir a los Juegos Olímpicos para ver si entro en la final. Yo voy a por todas. Luego a lo mejor llego allí y quedo el quinto o el séptimo, no lo sé. Todo el mundo quiere esa medalla y va con la misma idea. Si das el 100% no se te puede pedir más.



El paso del tiempo juega en mi contra. tengo 39 años y algún día va a tener que parar la maquinaria

¿Qué piensa cuando ve todas sus medallas?Las veo todos los días, las tengo en una vitrina ahí en el salón, y como ya están tan integradas en mi día a día no me paro a pensar en lo que he conseguido. Cuando me retire o sea mayor a lo mejor miraré para atrás y diré 'oh, lo que conseguí de joven'. Digamos que soy un privilegiado, hago lo que me gusta, se nos da bien a mis compañeros y a mí, podemos representar a España, vivir experiencias brutales, sacar medallas...



¿Pueden ser los últimos Juegos Olímpicos?Por poder por supuesto que pueden ser los últimos juegos, pero podrían ser ya también en Pekín. Al final ir a unos Juegos Olímpicos es súper difícil, ir a dos, a tres, a cuatro... es muy complicado. El paso del tiempo juega en mi contra. Tengo 39 años y algún día va a tener que parar la maquinaria. Ya veremos, vamos a ir a París y cuando llegue a París veré si tengo ilusión. Todo es cabeza. Físicamente me encuentro bien, me encuentro en forma, de momento vamos rápidos, pero bueno, la cabeza es la que manda.



¿Cómo se entrena la cabeza para una competición así?Hay herramientas para ello. Hay psicólogos deportivos que te ayudan a visualizar el tema de la respiración, el control de nervios... En mi caso es más la experiencia, es un plus que te ayuda. He aprendido a controlar esos nervios, a relativizar un poco. Esto es deporte, es piragüismo, tampoco se acaba el mundo. No tengo que demostrar nada. Cuando uno da el cien por cien, ya sea en el deporte, en el trabajo, en los estudios, en lo que sea, pues tampoco se le puede pedir más.



Saúl Craviotto Piragüista y Policía Nacional. 39 años. Lleida. Cinco medallas olímpicas avalan la impresionante carrera de Saúl Craviotto, piragüista en la modalidad de aguas tranquilas. Comparte hito en los Juegos Olímpicos con su referente y amigo David Cal. Tras participar en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, consiguiendo metal en todos ellos, el de Lleida puede convertirse en París en el deportista español con más medallas olímpicas. Además, ha sido cuatro veces campeón del mundo y tres veces de Europa. En su palmarés registra 11 medallas en Campeonatos del Mundo y seis medallas en Campeonatos de Europa.



¿Qué consejo le darías a los abanderados?Que se centren en el presente, en ese momento de portar la bandera. Es un momento que pasa volando. Les diría que mirarán de vez en cuando para atrás para ver a los 300 deportistas que llevan, esas caras de ilusión, que no se les va a olvidar en la vida.



¿Qué pronóstico tiene para España en estos JJOO?Uf, no lo sé. No te sabría decir número de medallas, espero que sobre 20. Yo creo que 20, 21 o 22 pueden caer. En piragüismo van a caer unas cuantas, vamos a subir el listón.