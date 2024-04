Muere a los 62 años Elena Karpushenko, una de las mejores entrenadoras de la historia de la gimnasia rítmica

El mundo de la gimnasia rítmica está de luto. Ha fallecido a los 62 años Elena Karpushenko, una de las entrenadoras rusas más reconocidas de todos los tiempos. La coreógrafa, que ha muerto este martes, fue maestra de deportistas como Yana Kudryavtseva, plata olímpica en Río 2016 y trece veces campeona mundial.

La labor de Karpushenko se caracterizó en todo momento por un estilo único y consiguió crear una fuerte unión entre el aparato, la gimnasta y la música, siempre con elegancia, extensión y fluidez.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de la entrenadora, pero sobre ella ya se han pronunciado alguna de sus alumnas, como es el caso de Maria Pobedushkina, gimnasta rusa con varias medallas.

"Ella me enseñó a no rendirme y a ser fuerte, que después de un mal momento siempre habrá luz, que debemos ir hacia nuestras metas. Justo ayer hablé contigo, y hoy te has ido. Eras una entrenadora y lo más importante, una mujer con mayúsculas. Fuiste un ejemplo para todos. Todavía es difícil de creer, como si no fuera verdad y ahora entraras al pasillo y dijesess: 'Masha, mira lo que se me ocurrió', pero... Te quiero mucho y te extrañaré", ha escrito en sus redes sociales.

Entre sus alumnas más destacadas también se encuentran Alina Ermolova y Alexandra Ermakova, ambas campeonas europeas juveniles, y y Tatiana Kurbakova, campeona olímpica de grupo en Atenas 2004.