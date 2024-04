Garbiñe Muguruza anuncia su retirada definitiva del tenis con 30 años

La tenista española Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado en la rueda de prensa de los premios Laureus su retirada definitiva del tenis tras catorce meses apartada de las pistas.

"Hasta aquí he llegado", explicaba la española ante los medios de comunicación. "He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", aseguró la exnúmero uno del mundo en la conferencia de prensa.

"Ha sido una carrera larga, preciosa y con mil anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. Me siento muy joven para esa palabra, pero quería decirlo y ya está", ha continuado diciendo la tenista.

Asimismo, Muguruza ha asegurado que ha cumplido muchos de sus sueños: "Todos soñamos con ganar Grand Slams, ser número 1, ser maestra. He conseguido muchos sueños que tenía de niña. Pero no sé muy bien qué es eso de hacer historia. Si es ganar 25 Grand Slams, yo ya sabía que eso no era, pero yo he hecho mi historia".

La española también ha explicado que el máximo nivel "te priva de muchas cosas": "Parar fue una decisión propia, me hacía falta parar y ver cómo me sentía. Era la respuesta a lo que me hacía falta. Ha sido de manera fácil y progresiva esta decisión".

"Recuperar ese tiempo perdido y hacer cosas normales. Tengo planes de formar familia, casarme, tener un perro. No soy una persona que se queda sentada, así que surgirán cosas", ha explicado sobre los planes que tiene a partir de ahora.

Muguruza dejó de competir en febrero de 2023. Su último partido oficial lo disputó entonces en el torneo de Lyon. Su última victoria la obtuvo en septiembre de 2022, en octavos de final del torneo de Tokio. La española se retira con títulos tan importantes como Roland Garros de 2016, Wimbledon 2017 y la Copa de Maestras en 2021.