La pelea entre Ilia Topuria y Max Holloway podría ser a principios de septiembre en UFC 307

Desde que Ilia Topuria ganara en febrero el cinturón del peso pluma frente a Alex Volkanovski todo han sido especulaciones en torno a su próximo rival. En principio, parecía que podía haber una revancha frente al propio Volkanovski en UFC 305, que se celebrará en Australia en agosto, pero las necesidades de recuperación del australiano y la victoria estelar de Max Holloway en UFC 300 han hecho que, finalmente, la balanza se decante hacia el hawaiano.

Una vez que se ha esclarecido quién va a ser el próximo oponente del hispano-georgiano, lo que nos falta por saber es cuándo será el combate. En este sentido, el propio Topuria ya ha señalado que quiere mantenerse activo y que va a defender su título este año. Pues bien, teniendo en cuenta que que el nuevo 'tipo más duro' (BMF) de la compañía acaba de pelear, que las fechas de casi todos los eventos del resto del año ya han sido anunciados por UFC, y que la única velada que sigue siendo un misterio es UFC 307, lo más probable es que este sea el momento escogido. Además, UFC 307 tiene que llevarse a cabo entre el 15 de septiembre (cuando se celebre UFC 306) y el 26 de octubre (UFC 308). Las fechas cuadran.

Cinturón BMF

Con seis meses por delante para preparar la pelea ambos luchadores podrían llegar en óptimas condiciones y disputar un combate que muchos esperamos. Lo que no está claro todavía es si UFC pondrá en juego el cinturón del 'tipo más duro' (BMF) que acaba de ganar Holloway. Topuria ya ha manifestado que si él pone en juego su cinturón lo mismo deberá de hacer el estadounidense. "Sin el BMF, Holloway no me interesa en absoluto", ha señalado el luchador de Alicante.

Tendremos que ver qué pasa con este detalle, aunque es posible que UFC quiera guardarse esta bala. La empresa estadounidense sabe muy bien cómo dosificar sus eventos y saben perfectamente que dos cinturones dan lugar a dos eventos. ¿Para qué arriesgar el cinturón de Holloway si, aunque este perdiera, todavía tendría el tirón suficiente como para protagonizar otra velada? Lo tendrá complicado el español, pero nunca se sabe…