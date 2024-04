Araújo no perdona las críticas de Gündogan: "Prefiero guardarme lo que pienso"

Han pasado tan solo dos días de la debacle del FC Barcelona en la Champions tras su eliminación ante el PSG. Tras el encuentro, Ílkay Gündogan habló sobre la acción de Ronald Araújo que le costó la expulsión a la media hora de partido y terminó siendo trascendental.

"Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", afirmó el futbolista alemán, muy crítico con su compañero.

Esas palabras no sentaron nada bien en parte del FC Barcelona. Ya lo dejó claro en su publicación postpartido en Instagram Jules Koundé: "Ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre".

Ahora ha sido el propio Ronald Araújo el que ha hablado sobre esa crítica de su compañero. "Prefiero guardarme lo que pienso, pero tengo códigos y valores que debo respetar", ha afirmado tras una pregunta acerca de ello en un evento.

"Estoy triste como todos los culés por la eliminación. Lo teníamos bastante en la mano. ¿La jugada? Es fortuita, es 50 por ciento y 50. Si la cobra me tiene que expulsar, si no la cobra no pasa nada. Responsable no me siento, pero sí al quedarse con 10 es algo importante", ha añadido.