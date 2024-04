La impresionante carrera de Cornualles 'Arc of Attrition' se une al universo UTMB

Arc of Attrition, la prueba de trail imprescindible del Reino Unido, se une al calendario de UTMB® World Series para la temporada 2025 celebrándose del 24 al 26 de enero de 2025, bajo el nuevo nombre de Arc of Attrition by UTMB®. El evento seguirá conectado con sus raíces y su espíritu regional y se celebrará de nuevo en los impresionantes paisajes de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. La comunidad de corredores de trail de Cornualles y del suroeste del país es fuerte y muy apasionada, y con la asociación de la prueba con UTMB World Series, el evento seguirá encarnando el mismo espíritu, sentido de comunidad e imagen de marca.

Fundada por el visionario trío responsable de la compañía MudCrew, formado Jane Stephens, Andy Trudgian y Andrew Ferguson, conocidos como Andy, Jane y Fergy, Arc of Attrition by UTMB se ha convertido en una cita legendaria en el calendario británico de carreras de ultra trail de invierno. MudCrew, empresa conocida por sus eventos meticulosamente planificados y bien ejecutados que han llevado al éxito a Arc of Attrition, continuará organizando y dirigiendo la carrera para garantizar el éxito de la edición inaugural. Su decisión de unir fuerzas con UTMB World Series se basa en el compromiso compartido de ofrecer una experiencia de carrera excepcional y desafiante con una fuerte historia e identidad.

El evento propone un desafío único que comienza y termina en las emblemáticas localidades de Coverack y Porthtowan, respectivamente, con salidas adicionales en Porthcurno y St Ives. Además de las actuales carreras Arc of Attrition de 100 millas (100M) y Arc 50 millas (100K), en 2025 se introducirá una nueva prueba de 40 kilómetros (50K). Los tres recorridos siguen tramos del sendero de la costa de Cornualles, el más largo de los senderos nacionales de Inglaterra, alrededor del pintoresco arco de Cornualles, en el suroeste del país. El terreno es técnico, con 4.200 metros de elevación en el recorrido de 100 millas, lo que, junto con la meteorología del Reino Unido en enero, a menudo húmeda, fangosa y salvaje, contribuye sin duda al desafío de la prueba.

La adición de Arc of Attrition by UTMB al circuito de UTMB World Series, que contarán con 43 eventos en todo el mundo en 2025, responde a la creciente demanda de las comunidades de trail del Reino Unido de un segundo evento de UTMB World Series cerca de su hogar, complementando a Ultra-Trail Snowdonia by UTMB® en mayo. También ocupa una posición única en el calendario de UTMB World Series como el único evento que se celebra en enero y la única cita europea entre noviembre y marzo, mejorando la presencia de las Series en el Reino Unido y ofreciendo un nuevo reto a las fuertes comunidades locales de corredores de Cornualles, Devon y Dorset.