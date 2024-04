El Real Madrid volvió a enfundarse la capa de superhéroe en su competición favorita para lograr una nueva gesta que quedará escrita en los libros de historia del club blanco. El equipo de Carlo Ancelotti, tras realizar una exhibición defensiva en el Etihad, se convirtió en el cuarto y último semifinalista de la UEFA Champions League 2023-2024 tras vencer en una agónica tanda de penaltis (2-4) al Manchester City de Pep Guardiola.

Una tanda de penaltis donde hubo, especialmente, dos protagonistas: Andriy Lunin y Lucas Vázquez. El cancerbero ucraniano fue clave con sus dos paradas (a Bernardo Silva y Kovacic) para remontar una tanda que comenzó con el inesperado fallo de Luka Modric.

Lucas Vázquez, por su parte, tenía en su mano la opción de poner arriba en el marcador al Real Madrid tras las dos paradas de Lunin. Y así lo hizo, pero de forma un tanto especial: el de Curtis cogió la pelota y, justo antes de colocar el esférico en el punto de penalti, se quitó prácticamente toda la presión y tensión de su cuerpo realizando malabares con la 'bola' antes de engañar a Ederson en el lanzamiento.

">

Un escenario que ya se repitió durante la pasada final de Milán 2016 frente al Atlético de Madrid. En aquella tanda de penaltis, Lucas atrapó la pelota del césped de San Siro para empezar con los malabarismos segundos antes de batir la portería de Oblak, en aquel caso con un dedo de la mano.

"Alguno se asustó cuando me vieron coger el balón. Fue un gesto inesperado, no era consciente de ello. Tuve que verlo después para darme cuenta de lo que me estaba diciendo la gente. Eran momentos de tensión, estaba con confianza y sabía que lo iba a marcar. Si llego a fallarlo... hubiese cambiado la película", reconoció el propio Lucas Vázquez, que explicó el increíble momento en una entrevista pasada en El Hormiguero.