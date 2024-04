Kylian Mbappé: "Tengo el sueño de ganar la Champions con el PSG"

Tras un partido de ida en el que fue más que discreto, Kylian Mbappé se convirtió en uno de los hombre del duelo entre el FC Barcelona y el PSG en Montjuic. El galo marcó los últimos dos goles del conjunto parisino, el primero de ellos desde los once metros, y se quitó de un plumazo las críticas recibidas en las últimas semanas.

"Incluso habiendo perdido el partido de ida, estoy orgulloso de ser parisino. Estamos muy contentos. Somos un equipo que tiene ganas de ganar. Felicidades al grupo, como he dicho en español, preparamos el partido durante seis días. Estamos muy contentos", dijo tras el encuentro.

Mbappé se mostró "orgulloso de ser parisino desde el primer día". "Ha habido grandes momentos y malos que han marcado al grupo. Es un orgullo representar a este gran club, el club de la capital de mi país. Es algo especial", añadió.

Además, el delantero del PSG dejó claro cuál es su deseo en estos momentos: "Mi sueño es ganar la Champions con el PSG, y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. Vamos a intentar ir a Wembley".

A pesar de decir estas bonitas palabras hacia su actual club, Mbappé fue preguntado por si cambiará su decisión tomada para la próxima temporada. "No, no, no...", afirmó mientras se alejaba. Ahora queda la duda de si en su cabeza apareció en ese momento el Real Madrid... o simplemente hablaba del PSG.