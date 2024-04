Germán Burgos contesta a las críticas por su comentario sobre Lamine Yamal: "A mí me llaman Mono, eso rompe todo lo manifestado"

El polémico comentario sobre Lamine Yamal durante el PSG-FC Barcelona de la semana pasada acabó con el adiós precipitado de Germán 'El Mono' Burgos de Movistar. El exfutbolista se vio obligado a dejar sus labores de comentarista por las críticas recibidas.

"Ojo que si no le va bien termine en un semáforo", afirmó aquel día Burgos mientras en pantalla aparecía el joven futbolista del Barça haciendo malabares con el balón.

Después de una semana y varios comunicados pidiendo perdón, el exguardameta ha vuelto ha hablar sobre ello en Radio MARCA. "El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista", ha afirmado.

"La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. Como tú David (Sánchez) que metes humor en el programa. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar...", ha dejado claro.

"Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... solo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", ha asegurado.

Además, Burgos ha desvelado que se puso en contacto con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, tras ese comentario: "Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago".