La surrealista discusión de los jugadores del Chelsea para decidir quién tira un penalti: "Es una vergüenza"

La goleada del Chelsea al Everton en la jornada 33 de la Premier League no fue motivo de felicidad para todos. Antes del quinto gol, anotado por Cole Palmer, su cuarto tanto en el partido, los jugadores del equipo londinense protagonizaron una brutal discusión que avergonzó a sus aficionados y al propio Mauricio Pochettino, su entrenador.

Cuando el encuentro iba ya 4-0 a favor del Chelsea, el Everton cometió penalti sobre Noni Madueke. El futbolista británico quería tirar él desde los once metros, pero se desencadenó un enfrentamiento con Nicolas Jackson, exfutbolista del Villarreal, y Cole Palmer, quienes también querían patearlo.

La discusión fue tal que Conor Gallagher, Thiago Silva y Malo Gusto tuvieron que mediar para acabar con los empujones. Finalmente, Cole Palmer fue el encargado de lanzar el penalti y, además de poner el 5-0 en el marcador, consiguió su póker de goles.

Tras el encuentro, Mauricio Pochettino habló sobre ello sin pelos en la lengua. "Es una vergüenza. Se lo dije a los jugadores, tuvimos una reunión con todo el personal y estuvimos hablando sobre el incidente. No podemos comportarnos de esta manera. Les dije que esta es la última vez que acepto este tipo de comportamiento. Implicados, a por todas. Esto no es una broma".

El técnico argentino aseguró que "necesitamos cambiar y mirar más a lo colectivo que pensar en los logros individuales" y que "hoy nos comportamos como niños".

"Les he dejado claro a los jugadores, y también lo hago a través de ustedes para los aficionados, que Cole Palmer es la primera opción para tirar un penalti. Pero si quiere dárselo a otro puede hacerlo, pero no de esta manera, es una situación triste la que sucedió y no puede volver a pasar", sentenció.

También se pronunció sobre lo ocurrido Cole Palmer: "Otros jugadores querían lanzar el penalti, lo cual es comprensible con 4-0. Pero yo soy el lanzador y lo ejecuté. Quizás fue un poco exagerado, todos quieren ganar y ayudar. Nos reímos y bromeamos al respecto, pero el jefe ya nos ha advertido".