Un futbolista vende su camiseta a un fan de la grada por 50 euros: "El club nos las cobra"

La jornada de este domingo de 1ª RFEF, tercera categoría del fútbol español, dejó una de las imágenes más sorprendentes de los últimos tiempos en el duelo entre el Atlético de Madrid B y el Málaga, cuando uno de los jugadores del conjunto andaluz, Dani Lorenzo, vendió su camiseta a un aficionado que la pidió como regalo del jugador.

La escena quedó registrada por las cámaras de El Chiringuito de Jugones, un breve vídeo en el que se acerca a una grada repleta de aficionados desplazados que le piden la elástica. En ese momento, ante la insistencia de uno de ellos, el jugador comenta el porqué de no poder cederla.

"Danos la camiseta", le gritan desde la grada. A lo que el jugador responde: "A nosotros nos las cobran". Fue entonces cuando llegó la gran sorpresa para el futbolista, cuando uno de los seguidores le dice: "yo te lo doy [el dinero]".

A continuación, el seguidor saca un billete y lo intercambia con el jugador a cambio de su camiseta, un gesto que no tardó en hacerse viral en redes y ante el que Dani Lorenzo, de 21 años, quiso dar explicaciones.

"No soy millonario, más me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía. Lo hice con toda la buena fe del mundo, pero pensándolo de una forma más inocente, creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda", desveló ante las críticas recibidas.

Según desveló Diario Sur, periódico local, los jugadores disponen de seis equipaciones (entre las de local y las de visitante) completas gratis para toda la temporada. A partir de ahí, son los jugadores los que las gestionan a su antojo. Dentro de este cupo no entran aquellas equipaciones que sufran desperfectos durante los partidos.