Ana Peleteiro critica en El Hormiguero la vestimenta de las atletas: "Lloré porque no me veía con top y braga; los chicos tenían body"

La atleta gallega Ana Peleteiro fue la invitada de la edición de este lunes de 'El Hormiguero', el programa de entretenimiento que presenta Pablo Motos, un mes después de lograr una medalla de bronce en triple salto en los mundiales de atletismo de Glasgow, reivindicándose ante sus críticos: "Siempre me habían criticado, pero luego siempre cumplo".

En medio de su preparación para los Juegos Olímpicos, la atleta, una de las más reconocidas en el panorama español actual, volvió al programa dos años después, tras haber sido ya entrevistada en la punta de lanza del prime time de Atresmedia en verano de 2022, durante su embarazo.

La gallega reivindicó desde el principio el atletismo como un deporte que se debe ver desde la pista: "Al final en la tele dependes del que esté grabando". Al repasar su salto que le dio el bronce en Glasgow, explicó que "sabía que había cometido un error en el último".

La española repasó las dificultades de competir en atletismo sin sentirse a gusto con su cuerpo tras haber sido madre: "Yo compito en top y braga y para mí, en este mundial, tuve un día de llorar, porque no me veo compitiendo en top y braga, porque considero que no me hace justicia como estoy. Me quedaba como la braga muy alta, el top también. Me veía un cuerpo que no es como el de todas, porque van todas rajadísimas. Tengo que aceptarme tal y como soy. Soy deportista, pero también tengo mis defectos y mis complejos", categorizó Peleteiro.

Además, ha compartido la lucha de la parte femenina de la selección española de atletismo para que se permita la misma vestimenta a hombres y mujeres: "En mi club sí que tenemos body. Con la selección, los chicos tenían body y las chicas no. No tenemos body y lo hemos peleado todas las chicas de la selección para el Europeo... ¡Tenemos body!"

La reciente medallista mundial también reconoció sus dificultades físicas y mentales al volver a la competición, llegando a sentirse "mutada". Aun así, no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su confianza de cara a los Juegos Olímpicos, llegando incluso a prometerle a Pablo Motos que traerá una medalla a casa. Peleteiro, convencida de sus posibilidades, se ha explicado, y ha avisado a su competencia: "Yo entreno todos los días para ser campeona olímpica", zanjó en una nueva aparición en el programa del 'prime time' de la televisión que volvió a dar mucho que hablar.