Xavi tira de cariño y Luis Enrique le responde con ironía antes del Barça - PSG: "Me voy a emocionar y todo"

La previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el PSG quedó marcada este lunes por el intercambio de declaraciones en rueda de prensa entre Xavi Hernández y Luis Enrique, algo más cariñosas que en la ida, donde el técnico del equipo parisino no dudó en atizar al que fue su jugador en una de las preguntas de la prensa.

El primero en pasar por los micrófonos fue el técnico culé, que no dudó en mostrar su aprecio por el asturiano: "Guardiola, Luis Aragonés y Luis Enrique son los tres entrenadores que me han marcado más. Me acuerdo de más cosas, de matices... Me han marcado", aseguró incluyendo a su rival de este martes entre dos nombres de leyenda.

Fue un matiz de amor del de Terrassa que Lucho correspondió... a medias, con algo de su habitual ironía en el mensaje. "Me has dejado estupefacto, es increíble. Se lo agradezco, en su último año fue una gran ayuda para el Barça, sumó en cada aspecto del juego y como capitán. Muy bonito, me voy a emocionar y todo", dijo en tono irónico a los compañeros de prensa que le comunicaron los elogios del que fuera su exjugador.

Eso sí, 'Lucho' no se quedó ahí a la hora de hablar de esta polémica protagonizada por ambos en la ida —y resuelta con un tenso abrazo—: "Todo lo que diga de Xavi se verá como algo en contra de él. Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho, pero a eso no le disteis bola porque no vende ni interesa. Interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación y la mantengo, porque una derrota no cambia nada y me repito: me hubiera gustado que me hubiera entrenado, como Guardiola, Aragonés... No tengo ninguna duda que Xavi es 'top' y los resultados le avalan", zanjó.

En lo estrictamente deportivo, los culés llegan con ventaja al partido de vuelta en Montjuic (2-3 en la ida disputada en París), aunque no es un resultado demasiado amplia para dar por cerrada una eliminatoria con 90 minutos por delante en los que Xavi sabe que Luis Enrique no va a especular: "No he visto ningún partido de un equipo de Luis en el que no vaya al ataque, no ha especulado nunca; mañana, menos", advirtió.