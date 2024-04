El Barça más fuerte de la temporada busca asegurar las semifinales contra un PSG que no puede permitirse otro fracaso

El FC Barcelona afronta esta noche uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto azulgrana recibe al PSG en la vuelta de cuartos de final de la Champions y, de alcanzar los catalanes las semifinales, sería la primera vez desde hace cinco largos años.

Pocos hubieran pronosticado el pasado 27 de enero, cuando Xavi Hernández anunció su dimisión en diferido como técnico del Barcelona, que el equipo azulgrana estaría a disposición de acceder al bombo de los cuatro mejores de Europa.

Desde entonces el Barça no conoce la derrota. Ha sumado diez victorias y tres empates, aunque el aspecto más relevante en los últimos trece partidos es que ha recuperado la solidez defensiva que le permitió ganar la pasada Liga. Nueve goles ha encajado Marc-André ter Stegen desde que Xavi anunció que dejaba el banquillo a final de temporada.

Y fue, precisamente, esa madurez en la retaguardia una de las claves del partido disputado en el Parque de los Príncipes. El Barça encajó dos goles, pero fue capaz de neutralizar a Kylian Mbappé, que apenas generó peligro por la excelente defensa de ayudas planteada por Xavi Hernández.

El técnico egarense alineará de nuevo el tridente de centrales formado por Jules Kounde, Ronald Araujo y Pau Cubarsí, con Joao Cancelo como lateral profundo en la izquierda. En la medular, Gündogan parece inamovible, y podría estar acompañado por Pedri y De Jong, aunque ambos podrían salir desde el banquillo para protegerles en su regreso de sendas lesiones.

En la punta de ataque, Raphinha, protagonista en la ida con dos goles, Robert Lewandowski y Lamine Yamal apuntan a mantener la titularidad. En el banquillo, esperará su momento Joao Félix, autor del gol que dio la victoria al Barcelona este fin de semana en Cádiz.

El lunes, Xavi dijo que Luis Enrique fue el mejor entrenador que tuvo junto a Pep Guardiola y Luis Aragonés. El asturiano contestó con su tono habitual: "Pues me dejas estupefacto. Se lo agradezco, claro. Con él he compartido muchas cosas. Sumó cuando lo tuve como jugador... Muy bonito, me voy a emocionar y todo".

"Una derrota en Champions te deja tocado, pero un deportista de alto nivel tiene que lidiar con eso y levantarse. Se pasa y se prepara el partido de la mejor manera. Estamos preparados", aseguró 'Lucho', quien también lamentó que el partido no se disputase en el Camp Nou.

¿Motivos para la esperanza en París? El primero está en recuperar al lateral derecho Achraf Hakimi, sancionado en la ida, lo que provocó un efecto espiral que acabó por perturbar toda la defensa. El marroquí, que está siendo uno de los mejores del año, aporta entidad ofensiva y supondrá una amenaza más para los catalanes.

El segundo es que todo París, incluidos los 3.000 aficionados que se sienten en las gradas de Montjuic, cuenta con recuperar la mejor versión de Kylian Mbappé, transparente en el Parque de los Príncipes, pero del que esperan una reacción para que el de este martes no sea su último partido europeo con el PSG.

Finalmente, todo apunta a que Luis Enrique no repetirá los experimentos de la ida, como dejar en el banquillo a Warren Zaïre-Emery, y buscará plantear en el centro del campo la batalla que perdió en la ida.

El técnico español, que vivía un momento dulce, vio como la derrota ante el Barça trastocaba su trayectoria y ahora ve el abismo europeo por el que se despeñaron sus predecesores.