El Joventut explota tras su polémica derrota ante el Real Madrid: "Un robo, nunca había visto algo así en mi vida"

La polémica y la tensión se convirtieron en los principales protagonistas del final del encuentro entre el Real Madrid y el Joventut de la ACB Liga Endesa. El conjunto blanco, tras un triple de Gabriel Deck a falta de 1,6 segundos y las diferentes decisiones arbitrales en las que la 'Penya' se sintió "perjudicada", fueron las principales claves de una nueva victoria del equipo de Chus Mateo por 95-92.

El conjunto catalán se quejó de dos acciones puntuales que pudo haber cambiado el devenir del encuentro: la quinta falta personal de Andrés Feliz tras un robo al bote a Sergio Llull y la doble revisión para decidir una acción de 2+1 con 92-92 en el marcador. En esta última, los árbitros decidieron, tras ver de nuevo la repetición, pitar tapón ilegal de Hezonja, jugador del Real Madrid, y dejar a Andrew con dos tiros libres a falta de 8 segundos para el final del encuentro.

Tras la finalización del encuentro con victoria madridista, algunos integrantes del conjunto catalán explotaron en sus respectivas redes sociales. "Nunca había visto algo así en mi vida. ¡Un robo!", publicó Andrew Andrews en su cuenta oficial de 'X' (Twitter).

Asimismo, Andrés Feliz, jugador que fue expulsado por cinco faltas personales, aseguró en los micrófonos de Radio Ciutat de Badalona que en ningún momento tocó a Llull: "La quinta falta que me pitan y que cortaba mi contraataque no lo era, no lo toco a no ser que me lo demuestren con el vídeo en mano. La jugada final ha sido increíble, nunca he visto nada igual".

Por último, Dani Miret, el técnico del Joventut reconoció que la jugada "no fue favorable" para su equipo y recalcó que este escenario nunca le había pasado en una cancha de baloncesto: "No me había pasado una segunda revisión del 'instant replay'. Me sorprende. El árbitro me ha dicho que una parte del balón estaba por debajo del aro, lo que hace que la canasta no sea válida".