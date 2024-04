La crítica de Ander Herrera por el penalti por mano al Athletic: "Dadnos unas cuerdas y los defensas que se las pongan en el área"

Solo un punto pudo rascar el Athletic Club de Bilbao en San Mamés en su regreso a la Liga tras proclamarse campeón de Copa del Rey, después de que el Villarreal pusiese las tablas en el marcador (1-1) desde los once metros tras un penalti señalado por el colegiado en el tiempo extra.

Esa fue, precisamente, la acción más polémica del choque, y la que ha provocado una dura crítica de Ander Herrera sobre la interpretación de las manos en el área por parte del colectivo arbitral. "¿Qué queremos premiar? ¿Queremos que todos los jugadores estemos acojonados en el área o queremos que un futbolista se atreva a tirarse y haga una acción brillante y que la gente aplauda?", se preguntó el centrocampista en la rueda de prensa posterior al partido.

"Al final, en el área vamos a estar todo el mundo acojonados", advirtió. "Le decía al cuarto árbitro 'oye, dadnos unas cuerdas, y los defensas que se las pongan dentro del área'. Es que así no se puede", continuó el ex de PSG o Manchester United, insistiendo en que "ya hacemos suficiente todos los futbolistas yendo con las manos siempre pegadas al cuerpo" para ayudar a la labor arbitral en el campo y en la sala VOR.

Cuadra Fernández 🔊 "Se está haciendo grande".



VAR CONFIDENCIAL 📺 La acción que acabó en penalti en contra del Athletic Club y en gol del Villarreal #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/8ETvsil0lp — DAZN España (@DAZN_ES) April 14, 2024

"¿Qué va a hacer Yuri? Se tira para evitar un disparo, hace una acción brillante, estamos todos felicitándole, no sabemos qué pasa y de repente una mano que le pega en el suelo que el balón se iba para fuera... rarísimo", ha considerado Herrera, en referencia a la acción defensiva de Berniche que significó el penalti.

Por último, el futbolista del Athletic dejó que "he jugado en diferentes países y me quedo con la nuestra sin duda", pero "esto no es una buena imagen para el mundo, en absoluto".